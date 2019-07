Yle Sporten: Kaapo Kakko har treårigt kontrakt med New York Rangers — lönen kan bli 2 650 000 dollar per säsong

18-åriga Kaapo Kakko har tecknat ett treårigt nykomlingskontrakt med New York Rangers, skriver Yle Sporten. Under midsommarveckoslutet reserverade NHL-klubben den talangfulle ishockeyspelaren som tvåa. Om han spelar i NHL är grundlönen per säsong för en nykomling 925 000 dollar.

Kakko vann JVM-guld i Vancouver i årsskiftet och VM-guld i Bratislava i maj. 18-åringen från Lundo gjorde fem mål i Finlands två första turneringsmatcher i VM.

Han utsågs till årets nykomling i FM-ligan då han i den senaste säsongen spelade för Åbolaget TPS där han noterades för 22 + 16 = 38 poäng på 45 matcher.

Den slutligen lönen ännu oklar

Nykomlingskontrakten inom NHL som de unga och mest lovande spelarna tecknar är standardiserade och innehåller en underteckningsbonus. Om Kakko spelar i NHL är den garanterade grundlönen 925 ooo dollar per säsong, medan lönen i farmaligan AHL är 162 500 dollar per säsong. Utöver det ingår prestationsbonusar i kontraktet.

I ett scenario där allt går perfekt kan Kakko få maximalt 2 650 000 dollar per säsong. Kakkos framtid med New York Rangers förväntas bli lång. Om inget oförutsägbart sker ges han först efter sju säsonger möjlighet att fritt förhandla med andra klubbar om ett NHL-kontrakt.

Under sommaren har New York Rangers förstärkts med klasspelar som anfallaren Artemi Panarin och backen Jacob Trouba. Enligt flera spekulationer har Kakko placerats på högerkanten i en förstakedja med Panarin till vänster och svensken Mika Zibanejad som center. I truppen ingår dessutom anfallare som Filip Chytil (19 år), Lias Andersson (20), Vitali Kravtsov (19) samt backen Adam Fox (21).