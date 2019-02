VR ställer in tåg på onsdag och torsdag på grund köld och snö — bussar ersätter flera turer mellan Åbo och Helsingfors

Kyla och stora mängder snö skapar problem för tågtrafiken, meddelar VR. Väderförhållandena påverkar både tågen och banan, till exempel växlar och elsystem.

De senaste dagarna har snö och is orsakat små skador på tågen och därför ställs tågturer in i fjärrtrafiken på onsdag och torsdag (6–7 februari). Genom att ställa in turer får bolaget mer tid för service och för att smälta snö och is. VR skriver att man på så sätt försöker säkerställa tillräcklig tågtrafik också kommande dagar.

Följande tåg mellan Åbo och Helsingfors ersätts med buss under onsdagen: Helsingfors-Åbo 10.37, Åbo-Helsingfors 13.25, Helsingfors-Åbo 14.37, Åbo-Helsingfors 17.18. Bussarna stannar inte i Karis.

Enligt VR fungerar 95 procent av trafiken som vanligt, men det lönar sig att vara förberedd på förseningar.

På VR:s sida finns mer information om inställda tågturer och ersättande trafik.