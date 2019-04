Vem lägger beslag på Kaapo Kakko? – draftordningen pekar på att Åbosonen kan gå till Rangers

Blir det New York Rangers som lägger beslag på supertalangen Kaapo Kakko från Åbo? Det tror många ishockeykännare efter att valordningen i NHL-draften lottades i tisdags.

”Kaapo Kakko-time – Rangers’ future just got a lot brighter” är rubriken på en New York Post-artikel som publicerades efter lottningen.

Rangers lottades som andra lag att välja spelare, efter New Jersey Devils. Chicago Blackhawks och Colorado Hurricane väljer som trea respektive fyra.

Amerikanen Jack Hughes, 17, tros bli vald först, men förhandstipsen pekar mot att Åbosonen Kakko går till tvåan. I januari rankades Kakko som etta bland de europeiska utespelarna av NHL:s scoutorgan.

Rangers har ett par kämpiga år bakom sig, men New York Post spekulerar i att Kakko kan bli en katalysator till framgång i stil med Mario Lemieux i Pittsburgh Penguins. Lemieux kom till Penguins som 19-åring 1984, säsongerna 1990–91 och 1991–92 vann pingvinerna Stanley cup.

Årets NHL-draft hålls 21–22 juni och då klarnar det om förhandstipsen håller streck.

Kaapo Kakko har två säsonger med TPS herrlag bakom sig. Under den gångna säsongen var han en av lagets absolut mest tongivande spelare, med 22 mål och 16 assist.

Han var också en av guldhjältarna då Finlands U20-landslag tog VM-guld i vintras.

Under våren har han blivit uttagen i den förberedande landslagstruppen inför herrarnas VM.