”Våld är den odugliges sista utväg” – Isaac Asimov

Klimataktivism. Det är en farlig verksamhet att stå upp för vår planet och dess möjligheter att upprätthålla liv. För den som vill göra det.

Den 30.7.2019 publicerades de senaste siffrorna. Under år 2018 mördades 164 klimataktivister världen över. Det sägs att det sannolikt är en för låg siffra. Under år 2017 mördades 207 aktivister.

Däremot har olika former av icke-dödliga trakasserier markant ökat. Trakasserier som är så våldsamma att de nära nog gränsar till dödligt våld. På Filippinerna har 600 personer – klimataktivister – stämplats som terrorister av regeringen.

I USA och England åtföljs regeringens antipatier mot miljöaktivister vanligen av ett nära förhållande till ledare inom energi-industrin. Att stämpla aktivisterna som terrorister rättfärdiggör kriminalisering av aktivistisk aktivitet. Vardera landet har en höger-regering. (Källa: Huffpost.com 30.7.2019)

13 journalister som höll på med att undersöka skadegörelse på miljön har dödats sedan 2009, och många fler får stå ut med våld, trakasserier, skrämsel, och åtal, enligt en studie som publicerades tidigare i år.

The Committee to Protect Journalists (CPJ), som producerat statistiken, undersöker emellertid ytterligare 16 dödsfall från det senaste decenniet. Dödssiffran kan alltså stiga till 29. Att rapportera om miljöproblem är således ett av de farligaste uppdrag en journalist kan ta för sig, näst efter att bli krigskorrespondent. (Källa: The Guardian 17.6.2019)

CPJ är en organisation som jobbar för tryckfrihet och mänskliga rättigheter.

Någon hittade på att spränga min postlåda natten till den 1 juni i år. Är det en upptrappning av vindkraftsmotståndet på Kimitoön??

Ingmar Forne