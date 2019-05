Sommaren står för dörren och de som traditionellt kom igång med en ny hälsosammare livsstil i början av året har hittat en rutin med träning och hälsosam kost. Och så kommer dagen då det känns att resultaten trampar på ställe, energinivån dalar och solen och det fina vädret känns mycket mer frestande.

Tänk om det är helt okej? Behöver vi bli stressade över det? Kanske vila är just det vi behöver.

Sömn och vila har en stor effekt på våra träningsresultat. Vilan är också väldigt viktig för det allmänna välmående. Enligt undersökningar behöver en vuxen människa i snitt 7–8 timmar sömn för att fungera och må bra, en toppidrottare till och med upp till 9 timmar.

Under vilan reparerar kroppen de skador som vi under dagen förorsakat vår kropp och våra energilager laddas. Dessutom har tillräcklig vila en positiv verkan på vår ämnesomsättning och hjärnans funktion.

Det här är knappast någon nyhet och då det gäller våra minstingar är vi väldigt måna om att följa rådgivningens direktiv på 11–13 timmar vila i dygnet. Men hur sköter vi oss själva?

Vi kan förse oss med hjälpmedel för att följa upp vår sömn och dess kvalitet genom olika applikationer och aktivitetsmätare.

Men den bästa mätaren är vi själva genom att följa med hur vi orkar genom dagen.

Rätt kost stöder inte enbart vår träning och fysiska aktivitet utan även behovet av vila. En av mina kunder berättade att hen sov cirka 10–12 timmar om dygnet, men ändå kände sig väldigt trött.

Hur kan det vara möjligt eftersom det är frågan om en fullvuxen människa som ska klara sig på 8 timmar sömn i dygnet?

Jo, svaret var en oregelbunden och ohälsosam kost. Genom förändringar i matvanorna med regelbundna mattider och mer näringsrik kost förändrades såväl längden på sömnen i dygnet som energinivån.

Vilan och behovet av sömn fungerar alltså som en bra mätare för vårt välmående. Alltid handlar det inte om träning eller kost, utan orsaken kan vara någon helt annan där ”favoriten” är stress.

Sömnkvaliteten störs av stress och även om vi anser oss sova tillräckligt många timmar under natten, under en period av stress, är vi trots det utmattade. Orsaken är att kroppen inte tillåts gå in i ett avslappnat läge vare sig fysiskt eller psykiskt. Och som nämnt i tidigare kolumner påverkar en psykisk belastning vår kropp.

Det fysiska arbetet vi gjort i form av träning lider inte av en paus. Vi ska inte behöva känna att träning är ett absolut måste, utan som en del av vår livsstil och något som förbättrar vår livskvalitet, med andra ord ska det kännas bra. Dalar den känslan är kanske vila på sin plats. En paus tar inte bort det arbete vi gjort utan ger oss energi att fortsätta och även förbättra våra resultat.

När kroppen behöver vila är det viktigt att hålla fast vid den hälsosamma kosten. Vila betyder inte att glömma bort den näringsrika och hälsosamma kosten, det är snarare en viktig del i kroppens funktion att återhämta sig.

Men vi behöver inte vara för stränga med oss själva genom att förbjuda oss en glass i sommarhettan. Så länge vi själva förstår var vår gräns går för tillräckligt.

Våga vila och trappa ner med träningen för en stund. Låt sommaren komma, ladda batterierna och njut av nära och kära, hösten kommer med säkerhet ändå.

Joan Keihäs

Lärare, personlig tränare och fitnessidrottare

Åbo/Pargas