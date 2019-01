TS: Åbostall polisanmält för djurskyddsbrott – hästar hölls utomhus i vinterkylan

Polisen har fått en anmälan gällande ett häststall i Friskala på Hirvensalo, skriver Turun Sanomat. Invånarna i området har oroat sig över att hästar spenderat nätterna utomhus i kylan.

Anmälan kom under natten mellan måndag och tisdag, då hästarna vid stallet sågs utomhus i den stränga vinterkylan. Temperaturen låg under 20 minusgrader.

– Det finns en misstanke om att hästarna misskötts. Fallet utreds i nuläget som djurskyddsbrott, säger kriminialöverkonstapel Jaakko Pitkänen från Sydvästra Finlands polisinrättning.

Åbo stads kontrollveterinär Tiina Korte-Mattila berättar att hon kontaktats angående fallet. Hon har granskat stallet tre gånger den senaste hösten.

– Friskala stall är professionella djurhållare och granskas därför regelbundet. Under hösten gjorde jag en planenlig granskning och två granskningar på grund av anmälningar. Inget av besöken gv anledning till några åtgärder.

Enligt Korte-Mattila finns det inga exakta bestämmelser i lagen gällande vilka temperaturer hästar får hållas i. Hon menar ändå att det var för kallt under tisdagsnatten för att hålla hästarna utomhus.

– Den där natten var det 29 grader kallt hos oss. Jag vet inte vad den exakta temperaturen var just där, men 29 minusgrader är för kallt för en häst. Såna förhållanden vänjer sig inte en häst vid. Då måste den hållas inomhus, om den inte har något annat skydd mot kylan.

Enligt Korte-Mattila är stallets hästar i övrigt välskötta.

Stallets ägare Päivi Savilahti-Bäckman kallar anklagelserna om misskötsel för smutskastning.

– Det här är ett ofog som har pågått under hela hösten. Inget lagvidrigt har skett vid stallet. I vissa stall är hästarna ute en timme om dagen, medan jag försöker hålla dem så mycket som möjligt utomhus. De är inomhus 6–7 timmar dagligen. Under natten ifråga var några hästar ute, men de var istället inne under dagen.