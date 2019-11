Toppdomaren Mattias Gestranius från Pargas hade tuff lördagskväll – ordningsvakter tacklade back då Polen mötte Israel

En otrevlig incident inträffade då Mattias Gestranius dömde EM-kvalmatchen mellan Israel och Polen i Jerusalem på lördagskvällen, rapporterar flera medier. Polen ledde med två mol mot ett då två åskådare rusade in på planen under slutminuterna, skriver The Times of Israel.

Den ena tacklades av en ordningsvakt, men den andra lyckades krama om den polska anfallaren Robert Lewandowski. I kaoset sprang en av ordningsvakterna omkull den polska backen Tomasz Kedziora, som blev liggande på planen i smärtor, enligt Aftonbladet.

Mattias Gestranius höll ett rådslag med de assisterande domarna och beslutade att matchen kan fortsätta. Då återstod bara några minuter av matchen, men både Polen och Israel hann ännu skapa flera målchanser. Den tacklade backen Kedziora kunde också fortsätta spelet.

Polen har redan säkrat sin plats i EM medan Israel fortfarande har en chans att kvalificera sig genom de playoff-matcher som spelas i i mars. Israel spelar i EM trots att landet inte är en del av Europa.

Gestranius, född 1978, är bosatt i Pargas. Han hör till den näst högsta av fyra internationella domarkategorier och är därmed Finlands högst rankade fotbollsdomare. För ett år sedan gjorde han debut som domare i Champions League. I februari i år fick han pris för årets idrottsgärning.