Denna sommar kan man köpa lösnummer av tidskriften Skärgård på rekordmånga ställen. Längs hela kusten finns det både på fastlandet och på ett tiotal öar privatägda bokhandlar, butiker och caféer som till vår glädje gärna säljer Skärgård. Du hittar dem alla via vår facebooksida ”Tidskriften Skärgård” och hemsidan skargard.fi. Men som Ann-Christine Snickars skriver i lördagens ÅU (4.7.2020) är det inte så lätt att hitta lösnummer i Åbo. Naturligtvis kan man beställa och/eller hämta lösnummer från Centret för livslångt lärande vid ÅA (Arken) och Luckan har också några ex till salu, men även under coronafria somrar är båda delvis stängda under semestertider.

Som många märkt minskade en av de stora bokhandlarna märkbart sitt utbud av tidskrifter för några år sedan. Speciellt de svenskspråkiga lär vara svårsålda, vilket även är orsaken till att Forum Marinum inte vill ta in Skärgård. Men vi arbetar på saken!

Vi är stolta över att kunna producera en så högklassig tidskrift med endast en deltidstjänst, idag fördelad på tre personer. Detta är möjligt genom att otroligt duktiga skribenter, forskare och fotografer bidrar med sina texter och bilder i princip gratis – en sann kulturgärning!

Men distributionen är en akilleshäl för många tidskrifter. Nästan alla finlandssvenska tidskrifter lever på existensminimum. För Skärgård är det i det närmaste ett normaltillstånd, så av förståeliga skäl är marknadsföringsposten i årsbudgeten inte den största. Det kostar både tid och pengar att hitta olika distributionskanaler, och då har vi inte kommit in på dagens postningskostnader än.

Under de senaste åren har vi fått ett större årligt bidrag från Houtskärsbon Birger Pettersson fond via Svenska Litteratursällskapet (en artikel om Pettersson kommer att ingå i nästa nummer), men för Skärgård är de intäkter vi får via prenumerationerna de allra största. Vår livsnerv, helt enkelt.

Så vill du stöda utgivningen av våra kvalitativa, finlandssvenska tidskrifter – prenumerera! Då ser du också till att du inte går miste om något av de intressanta temanumren. Av de senaste sex numren av Skärgård har två sålt slut.

Med önskan om många givande lässtunder under sommaren 2020!

Pia Prost

redaktör

Tidskriften Skärgård