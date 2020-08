Symtomfri person med coronasmitta har besökt tre restauranger i Åbo och Lundo — kan ha spridit viruset

En fullständigt symtomfri Åbobo har konstaterats vara smittad av coronaviruset, uppger Åbo stad i ett pressmeddelande.

Personen har besökt tre restauranger de senaste dagarna, och det finns en risk att personen har spridit smittan.

Personen besökte Olavin Krouvi på söndagen 9 augusti klockan 14 till 16, restaurang Reivi på tisdagen 11 augusti klockan 11 till 12 och Jesse’s dine-restaurangen i Lundo på onsdagen 12 augusti klockan 11 till 12.

Man kommer att kontakta de personer som varit i närkontakt med den smittade personen, och de kommer placeras i karantän.

Personer som vistats i restaurangerna under tidpunkterna då den smittade personen närvarade uppmanas följa med sin hälsa. Om man uppvisar symtom ska man ta kontakt med hälsovården via telefon för att boka in ett coronatest.

Om en person konstateras coronasmittad men inte uppvisar symtom beräknas personen ha blivit smittad inom de senaste 48 timmarna.