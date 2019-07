Svårt att hitta privat boende för pilgrimer

Först ett stort grattis och tack till alla entusiastiska ansvariga och medhjälpare, för allt arbete med att ta fram Finlands första europeiska kulturväg. Den nya St Olav Waterway (S:t Olofs sjöled), som invigdes för drygt en månad sedan.

Förra sommaren 2018, pilgrimsvandrade min dotter och jag hela St Olavsleden mellan Selånger och Trondheim. En oförglömlig vandring ur många olika dimensioner, bland annat alla möten med boende efter vägen. Så det är med stor spänning jag följt utvecklingen av den nyöppnade Pilgrimsleden i Åboland och Åland och planerar nu att i juli-augusti skiftet gå den tillsammans med min dotter.

Ett problem, som jag stött på under vår planering, är att finna privata boenden, som har möjlighet att erbjuda övernattning, frukost och lunchpack samt kvällsmat, om det inte finns något matställe i närheten. Jag har blivit hänvisad till hotell, B&B, vandrarhem och campingställen. Kostnaden ökar väsentligt med hotell (endast ett av efterfrågade ställen har erbjudit pilgrimsrabatt), många boenden är redan fullbelagda, just då vi passerar, flera övernattningsställen som kontaktats per mail har inte hört av sig och några av vandrarhemmen hyr endast ut veckovis.

Läste att ett av målen med pilgrimsleden, enligt Nina Söderlund, projektkoordinator är: ”Att få hit fler vandrare som gynnar våra turistföretagare i skärgården”. Jag har stor förståelse, att det tar tid att bygga upp service på en ny led för pilgrimsvandrare. Men för att uppfylla det målet måste intresserade boende efter leden också öppna sina hem och erbjuda pilgrimsvandrarna övernattning, speciellt där det är glest med andra övernattningsalternativ.

Hoppas fortfarande på en fin och annorlunda vandring och att kvarstående övernattnings- och matproblem löser sig. Nästa sommar kanske det är för sent för mig att göra den här vandringen.

Pilgrimshälsningar!

Kerstin Hjelm-Karlsson

80+, Uppsala