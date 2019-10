Stort intresse för bybutiksstödet — ännu hinner man ansöka

Det planerade bybutiksstödet har väckt stort intresse.

— Ansökningarna har kommit in från såväl större butikskedjor som ensamföretagare. Många har också hört av sig till oss och ställt frågor om stödet, berättar Tommi Alanko, överinspektör vid Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har fått in kring 150 ansökningar. Men det är möjligt att en del företagare har skickat in flera ansökningar, eller lämnat in ofullständiga och därför skickat ytterligare en. Så det kan vara färre än 150 som har ansökt, konstaterar Alanko.

Många har även kontaktat jord- och skogsbruksministeriet och ställt frågor om bybutiksstödet. Även Christell Åström, konsultativ tjänsteman vid ministeriet, konstaterar att intresset varit stort.

Målet med bybutiksstödet är att förbättra förutsättningarna för butiker i glest bebyggda landsbygdsområden, och att trygga tillgången till tjänster för invånarna.

Enligt planen ska en bybutik kunna få högst 15 000 euro för ett år, eller 22 500 euro för ett och ett halvt år. Pengarna delas ut jämnt till alla som beviljas stödet. De som har butiksbuss kan dock få en högre summa.

Den förra regeringen beviljade en miljon euro i projektpengar till ministeriet för ändamålet. Stödet beräknas kunna ges till kring hälften av de drygt 200 butiker som klassas som bybutiker i Finland.

Åström påpekar att det är viktigt att folk ansöker även om de inte kan beviljas just det här stödet, så att man kan utvärdera hur läget är i Finland. Det är frågan om ett pilotprojekt i det här skedet, och beroende på läget kan utformningen komma att ändras i framtiden.

Ansökningstiden tar slut den 31 oktober.

Läs också: Många åboländska butiker uppfyller inte kriterierna för stödet