S:t Olofs sjöled är nu officiellt en nordisk Olofsled

Den nya pilgrimsleden St Olav Waterway – S:t Olofs sjöled – Pyhän Olavin merireitti har certifierats som officiell Olofsled i Norden.

Pilgrimsleden har sedan hösten 2016 utvecklats med hjälp av EU-medel ur Central Baltic-programmet.

Certifikatet beviljades av Association for the Cultural Route of St. Olav Ways, ACSOW, som finns i Trondheim, Norge.

Genom beslutet om certifiering utvidgas Olofslederna, som alla leder till Trondheim, nu också till Finland och Åland.

Det finns redan över 5 000 km pilgrimsleder till Trondheim främst i Norge och Sverige.

De nordiska Olofslederna är i sin tur en officiell led bland de 33 europeiska kulturvägarna. Finland får nu för första gången också en europeisk kulturväg.

Utmärkningen av sjöleden med S:t Olofsmärken inleds omedelbart och arbetet ska vara klart i april 2019.

Rutten går från Åbo genom S:t Karins, Pargas, Nagu och Korpo, Kökar, Sottunga och fasta Åland. På den svenska sidan från Grisslehamn norrut har utmärkningen redan inletts.

Sträckan Åbo-Trondheim är ca 1 200 km lång.

Hela den nya ledens invigning sker den 24 maj 2019 i Åbo.

Den tillhörande invigningsvandringen startar från Åbo domkyrka lördagen den 25 maj kl. 10.

Projektet S:t Olofs sjöled pågår ännu hela 2019 och har en budget på ca 1,5 miljoner euro.

Åbo Akademi är huvudman för projektet genom Centret för livslångt lärande (CLL).

Förutom ÅA deltar Pargas stad och Yrkeshögskolan Novia. Egentliga Finlands förbund är med som delfinansiär.

På Åland är föreningen Franciskus på Kökar och Sottunga kommun parter i projektet.

För Ålands del är medfinansiären Ålands landskapsregering.

Olofslederna har gamla anor

Olofslederna har fått sitt namn efter Olof som var kung i Norge för ca 1 000 år sedan.

Han blev genast efter sin död helgonförklarad och har varit Nordens populäraste helgon allt sedan dess.

Också i Finland var pilgrimsvandring vanligt från 1100-talet till 1500 talet.

Det finns många Olofskyrkor, bl.a. Nagu medeltida gråstenkyrka från 1400-talet, samt Jomala kyrka på Åland från 1200-talet.

Pilgrimsvandring blev populärt på nytt under 1980-talet och till exempel till Santiago de Compostela vandrar årligen nästan 300 000 personer från hela världen.

