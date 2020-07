Sök pengar för cykelbanor längs Skärgårdens ringväg nu, innan det är för sent

Stöd för glest befolkade områden, Skärgårdshavets tillstånd, cykelbanorna vid Skärgårdens Ringväg. Hur går de här tre ihop?

EU-ledarna har kommit överens om ekonomins stimulanspaket och budjeten för nästa sju år. Det verkar som om luften vore tjock med pengar. Det skall röra sig stora pengar in i och ut från Finland.

Bland annat ska vi få 100 miljoner ”Stöd för glest befolkade områden” i östra och norra Finland. Måste pengarna användas just till de områden? Det finns väl också andra glest befolkade områden i Finland, t. ex Skärgårdshavet och skärgården, som behöver vidare utveckling.

Sydvästra Finland skärgård är också värd att få sin del av de stöd som ligger till hands.

Riksdagsledamöterna Sari Sakonmaa och Sari Multala har i söndagens HS skrivit en stark och välkommen artikel för Skärgårdshavets vattentillstånd. Det är ju et bra mål för de pengar som nu delas ut. Det uppfyller just de kriterier som nämns i stödens utdelningskrav, ett av dem är just stödet för miljöskydd. Man kan anta, att det föds också innovation och sysselsättning kopplad med vattenskydd i processen.

Att utveckla banor för lätt trafik vid Skärgårdens Ringväg är också ett projekt, som skulle passa utmärkt som ett mål för de här stöden.

Man har oroat sig om att pengarna som utdelas skulle gå för det mesta till de stora företagen. Den här projekten, att bygga cykelbanor längs hela Ringvägen, skulle kanalisera stöden till små företag inom turismen och till all ekonomi i området.

Intresset för Ringvägen har ökat sig redan före coronavåren och –sommaren. Detta gäller särskilt cykelturismen.

Cykelvägar saknas på rutten nästan inom hela skärgårdsområdet. Vägarna som sådana är smala och farliga.

Förra året publicerades en plan, att bygga cykelbana vid den såkallade Lilla Ringvägen.

Denna plan skulle förverkligas längs hela de ca. 200 km av Skärgårdens Ringväg. I budjeten av den ny publicerade projekten framgick att största delen av kostnaderna uppstår från att bygga många broar på rutten. I själva verket fick man intrycket att det kostar mångfaldigt bygga banan med broar jämfört med att bygga cykelbanan bara på land. För närvarande skulle det hjälpa mycket redan att ha cykelbanor på de ställen där rutten går på torra marken på fastlandet och öarna.

Tillståndet för Skärgårdsvattnen och turismen inom området är tätt förknippade med varandra. Nu, när alla dessa pengar delas ut, är det dags att sätta i gång.

När den tiden kommer, då det börjas betala tillbaka alla skulder, då är det för sent att ansöka tillgångar för vad som helst goda mål.

Klaus Kaltio

Cyklist

Helsingfors