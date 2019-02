Skola i skogen är toppen – tredjeklassare i Åbo upptäcker naturen med undervisning i Åbolands naturskola

Den här veckan har det varit mera liv än vanligt i Runsalas lövskogar i Åbo.

Eleverna i årskurs tre i Cygnaeus skola, Sirkkala skola samt Sirkkalabackens skola har besökt ön under några dagar för att bekanta sig med naturen och skaffa sig nya miljökunskaper.

För undervisningen står Åbolands naturskola som i år inlett sitt tredje verksamhetsår.

Härom dagen hade naturskolan besök av eleverna i klass 3 C i Cygnaeus skola.

Under några förmiddagslektioner fick eleverna via praktiska övningar lära sig att känna igen olika träd och djur under ledning av naturskolans lärare Emilia Nordling.

– Nu ska ni få lära er hur man blir expert på att känna igen lövträd, säger Nordling.

Eleverna står i en ring och lyssnar i skenet från förmiddagssolen som glimmar mellan träden.

Det är vår i luften och naturen håller på att vakna till liv.

Eleverna får i uppgift att känna igen lövträden på deras knoppar.

Till sin hjälp har de en lupp och bilder på lövträd som växer på Runsala, bland andra björk, rönn, ek, lönn och lind.

Med luppen kan de studera knopparnas utseende och färg på nära håll.

Barnen är entusiastiska. De tycker att det är kul att jaga trädknoppar med lupp.

– Det här är roligt, säger Sofia Vesa och Guy Spohr.

Båda trivs i skogen.

Guy som gillar matte har ändå inget emot undervisning i klassrummet.

– Där trivs jag också bra, säger han.

Men de håller med om att naturskolan ger en helt annan upplevelse jämfört med undervisningen i ett klassrum.

– I naturen får man se hur allt ser ut i verkligheten, säger Sofia.

Linn Valavaara och Anton Jaatinen håller med.

– Här kan man lära sig mycket om naturen. Dessutom får man frisk luft, säger de.

Rasmus Liesipuro och Stella Björkman har hittat ett träd med färggranna knoppar.

– Det är intressant att titta på knopparna genom luppen och se vilken färg de har, säger Stella.

För många barn är det en helt ny upplevelse.

– Jag har aldrig tänkt på trädens knoppar förut. Nu lär man sig något nytt, säger Rasmus Liesipuro.

Lena Lehvonen, klasslärare i Cygnaeus skola, tycker att det är både skojigt och nyttigt med naturskola.

– Eleverna tycker att det är spännande med nya upplevelser. Samtidigt får de lära sig nya saker. Och man lär sig att upptäcka naturen med kroppens alla sinnen säger hon.

Hon ser också andra fördelar med naturskolan.

– Den skapar en social samvaro som är annorlunda än i skolklassen. Här är det mera fritt och man rör sig på ett annat sätt. Det gör att eleverna också får motion, säger Lehvonen.

Hon tycker dessutom att Runsala är en utmärkt plats för naturskolan.

– Det är fantastiskt att vi har ett naturskyddsområde så nära stan och att vi har en expert som lärare, det är lyx, säger Lehvonen.

Åbolands naturskolas verksamhet är rätt ny.

Den startade 2017 och riktar sig till förskolan och den grundläggande utbildningen i Åboland.

I Åbo samarbetar naturskolan med Runsala naturskola som finns vid Botaniska trädgården och ordnar naturundervisning för Åbos finskspråkiga skolelever.

Tidigare ordnades också undervisning på svenska i Runsala naturskola.

Men den fungerade inte lika smidigt som i Åbolands naturskolas regi där en och samma lärare ansvarar för undervisningen i alla årskurser som har naturskola i läroplanen.

– Nu finns det ett kontinuerligt system som gör att undervisningen löper smidigare, säger lärare Emilia Nordling.

Hon är själv stationerad i Pargas där naturskolan har sitt kontor, men där är hon sällan.

I stort sett varje dag åker Nordling ut till skolor och daghem i Åboland för att ordna naturundervisning i deras närmiljö.

Undervisningen är anpassad till årstiden, åldersgruppen och den omgivande miljön.

– Vi är ute oberoende av väder, och undervisningen sker i form av spel, lekar och uppgifter med naturen som tema, säger Nordling.

Uppgifterna är ofta praktiska men kan också ha teoretiska inslag.

– Ibland kan vi ta hjälp av matte för att lösa en uppgift, säger Nordling.

Det har hänt när man kollat hur många myror som i snitt rör sig längs en myrstig.

Man har också tagit reda på hur långt myrorna rör sig från myrstacken.

– Då har vi tagit fram måttbandet och mätt avståndet. Barnen tycker att det är fascinerande och intressant, säger Nordling.