Så här ber du om ändring av förslaget till fastighetsskattebeslut

Under de senaste veckorna har vi med fog varit upprörda över den oskäliga fastighetsbeskattning som ser ut att drabba vissa delar av vår skärgård.

I skrivande stund kan jag inte ännu göra en lagmotion för att med 100 procents säkerhet göra läget skäligare, men jag vill påminna om att man genast efter påsk bör försöka korrigera det felaktiga beslutet. Sista dagen att be om korrigering är 25.4.2019.

Det skulle vara viktigt att redan nu i första skedet försöka få en ändring tillstånd. Om det inte lyckas kan man ännu inom 3 år begära en korrigering.

Låt mig därför helt kort föreslå några skäl man kan hänvisa till och hur man kunde skriva en begäran om rättelse:

Ett område kan inte påföras ett värde som är högre än det gängse värdet. Är det fråga om impediment, har det inget värde och därför ska det korrigeras.

Värderingen ska beakta läget, avstånd till allmänna förbindelser. Ett litet skär är utan förbindelser och utan byggrätt och kan därför inte ha byggnadsplatsvärde;

Att området inte har byggnadsrätter och att de därför inte kan betraktas som byggnadsmark, fast man gjort så och fastställt ett minsta värde om 0,75 cent. Det bör korrigeras till noll.

Det finns inte stöd i lagen att säga att alla områden ska ha ett minimivärde om 0,75 €/ m2. Det gäller bara byggnadsmark.

Om du har jordbruksmark på mera än 2 hektar, är det helt klart att det impediment som hör dit inte skall ha något värde alls. Jag vet att det finns många rättsfall om vad som är gårdsbruk och vad som inte är det, men om du klart kan påvisa 2 hektar odlad mark, så påpeka detta.

Med hänvisning till några av dessa skäl ska man alltså be om rättelse av beskattningsvärdet; och be att skatt inte ska betalas innan ärendet slutligt avgjorts. Vidare kan det vara viktigt att nu eller senast i ett rättelseyrkande också be om att förbud mot utmätning utfärdas innan ärendet avgjorts.

Man kan göra rättelse över nätet, eller sen skicka den på följande adress: Skatteförvaltningen, KOD 5019832, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE. Frimärken behövs ej.

Det finns många goda jurister och vänner till skärgården som kan hjälpa dig. Det kan också löna sig att ta kontakt med Helena Ålgars på Värderingscentralen tel. 0500 665 655 eller e-post helena.algars@arviointikeskus.fi

Sandra Bergqvist

Nyvald riksdagsledamot, SFP