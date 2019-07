Ruisrock gynnar Åboföretag — Pub Niska gjorde försäljningsrekord och hotellen är fullbokade

Ruisrockhelgen kom och gick, vilket de som rörde sig i Åbo under veckoslutet knappast missade. Trots att själva festivalen äger rum utanför centrum märker man tydligt av den också på stan, då en massa festivalklädda ungdomar rör sig där.

Också företagen i Åbo märker av festivalen och gynnas av den.

– Vi brukar varje år ha fullt hus under Ruisrockhelgen, säger Nathan Kirkwood som jobbar på Aussie bar, en av åbåtarna.

Kirkwood konstaterar att det i år dock inte var riktigt lika mycket folk hos dem som det varit under de senaste åren.

– Såsom de flesta ställena vid åstranden är vi ganska väderberoende. I år då det regnade både på fredag och på söndag var det lugnare än det har varit de senaste Ruisrockåren då vädret varit väldigt bra. Men på lördag var här gott om folk som var på väg på festivalen.

Utöver Ruisrock berättar Kirkwood att också Down By The Laituri och midsommaren brukar vara livliga helger.

Rekordförsäljning på Pub Niska

På Pub Niska såldes på lördagen rekordmånga plåtbröd, alltså ”åländska pizzor”.

– Vi sålde nästan 500 plåtbröd enbart på lördagen vilket är rekord, och både salen och terrassen var helt fulla. En stor del av kunderna var festivalbesökare, det märktes på klädseln och många hade dessutom resväskor med sig och verkade precis ha stigit av bussen eller tåget, berättar Waraphon Chungsamrong, som jobbat på restaurangen i drygt ett år.

Hon säger att det på lördagseftermiddagen var som livligast men att det lugnade ner sig till kvällen.

– På kvällen då folk var på festivalen var det mer som en vanlig lördag kväll.

Också söndagen var exceptionellt bra då över 400 plåtbröd såldes.

Fullbokade hotell och vandrarhem

På vandrarhemmet S/S Bore var det också full rulle hela helgen.

– Vi var helt fullbokade hela veckoslutet, de sista festivalbesökarna åker hem i dag, berättar sommarjobbaren Elsa Suominen på måndagen.

Hon säger att det på sommaren är högsäsong för vandrarhemmet men att de sällan är helt fullbokade en vanlig helg.

– Många har inför Ruisrock bokat rum direkt via oss, men via Visit Turku var det också möjligt att köpa Ruisrockbiljetter där boende på vårt vandrarhem ingick.

Visit Turku brukar varje år sälja biljettpaket där boende på olika hotell och vandrarhem i staden ingår.

Enligt en undersökning som Ruisrockarrangörerna själva gjort spenderade festivalbesökarna ifjol sammanlagt ungefär 18,2 miljoner euro i Åboregionen.

Kimmo Hyyppä, evenemangskoordinator på Åbo stad, berättar att staden inte gör upp någon egen statistik för hur Ruisrock påverkar efterfrågan på service i staden.

– Men det råder ju ingen tvekan om att det är ett viktigt evenemang för hela Åboregionen. Speciellt hotellen brukar vara helt fullbokade. Det gäller både billigare och dyrare hotellalternativ i staden.