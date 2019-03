Röda Korset i Pargas visar film och steker våfflor under fredagens jippo

Den riksomfattande Röda Kors-kampanjen ”Veckan mot rasism” har uppmärksammats i Pargas längs med veckan. Största delen av programmet har varit riktat till skolorna under början av veckan, men på fredag blir det öppet hus i Humana på Strandvägen 16 mellan klockan 11 och 18.

– Vi har haft en arbetsgrupp som utarbetat ett mångsidigt program i samråd med skolorna och biblioteket och programmet genomsyras egentligen av Röda Korsets grundprinciper, det vill säga jämlikhet och likabehandling av alla, berättar Sirkka Koivunen som håller i trådarna för Pargasavdelningens mångkulturella grupp.

Prisad film visas

Det blir ett mångsidigt program där olika lokala Röda Kors-grupper presenterar sin verksamhet. Det blir både förevisningar i första hjälpen och information om den frivilliga räddningstjänsten. Utanför Humana steks det våfflor och plättar.

– Vi kommer också att visa den prisbelönade filmen ”They Came in Crowded Boats and Trains” av Minna Rainio och Mark Roberts varje jämn timme från och med klockan 12, berättar Koivunen.

Filmen räcker ungefär 20 minuter och visas sammanlagt sex gånger under dagens lopp.