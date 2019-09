UPPDATERAD: Resebyrån Thomas Cook har gått i konkurs — alla måndagens flyg inställda

Efter söndagens extrainkallade krismöte tillsammans med aktieägare och fordringsägare blev konkursen ett faktum, meddelar resebolaget Thomas Cook och den brittiska luftfartsmyndigheten CAA (Civil Aviation Authority) tidigt på måndag morgon.

— Den brittiska verksamheten har upphört med omedelbar verkan och alla framtida flygningar och semesterresor har avbrutits, skriver företaget på sin hemsida.

Peter Fankhauser, bolagets vd, ber om ursäkt till alla företagets kunder, tusentals anställda och samarbetspartners.

— Jag och resten av styrelsen beklagar djupt att vi inte lyckades, säger han.

