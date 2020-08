Rekryterarens bästa tips till den som söker jobb!

Denna vår har många av mina bekanta blivit permitterade och några har även mist sina jobb.

Andra som fått behålla sina jobb har börjat fundera kring det jobb de just nu har, speciellt om arbetsgivaren inte klarat av att erbjuda de verktyg som krävs för att smidigt jobba på distans.

Jag har gjort mitt bästa i att hjälpa och tillsammans har vi bland annat funderat kring olika karriärmöjligheter, hur en CV skall se ut, hur man beskriver sina kompetenser samt hur man kan använda sig av rekryteringsbolag, Linkedin och egna nätverk för effektiv jobbsökning.

Att i all hast börja fundera på sin CV och i panik leta efter nya utmaningar brukar sällan leda till bästa resultat. Därför rekommenderar jag att med jämna mellanrum ta en statuscheck med sig själv ifall man nån dag blir av med sitt nuvarande jobb eller funderar på att byta arbetsplats.

Det förutspås större sökvolymer inom den närmaste framtiden och då är det viktigt att sticka ut, på ett positivt sätt. Intervjuerna har också till en stor del flyttat sig till nätet, det gäller att förbereda sig på att delta i videointervjuer och öva på redskap som bland annat Skype, Teams, Zoom och Google Meet.

Då man läser flera CV:n och ansökningar per dag lär man sig att snabbt se vem som ansträngt sig för att få fram det väsentliga för den specifika arbetsplatsannonsen och vem som bara kopierar samma dokument och byter endast mottagarföretagets namn – tyvärr så glömmer vissa även detta.

Räkna därför gärna med cirka 6 timmar för att göra en bra CV, kolla internet för färdiga modeller, visa den för några bekanta och be om input angående bland annat dina styrkor. Fundera på vad det är för kompetenser som du lärt dig i dina tidigare jobb eller ansvarsroller inom till exempel hobbyverksamheter. Trippelkolla rättskrivningen först själv och sedan med någon annan och använd program som du själv behärskar när du gör en CV.

När du väl skapat en CV du är nöjd med så kan du börja med att ladda ner den som en öppen ansökan till några relevanta rekryteringsföretag, vi letar dagligen efter passande profiler för kunder som väljer att inte lägga ut en öppen annons.

Bara en del av de lediga arbetsplatserna är offentligt synliga. Resterande rekryteringar sköts via rekryteringsföretag, positioner fylls och skapas via nätverk. Kom ihåg att tala om för människor att du är på fria marknaden, kanske tipsar någon bekant dig om ett företag som kan behöva just den kunskap som du besitter.

Var och en av oss är delaktig i något nätverk av människor som är i arbetslivet, de kan vara allt från digitala kanaler som just Linkedin till dina egna eller dina barns hobbygrupper. På Linkedin kan du vara både öppet och anonymt arbetssökande, då ser enbart rekryterare att du är ute efter nya utmaningar.

Ta dig tid för att skriva ner all väsentlig information, kolla hur andra byggt upp sina profiler och börja klicka till dig bekanta ifall det till en början känns skrämmande att nätverka med okända. Linkedin är dynamiskt och det är på ditt ansvar att uppdatera med ny information då du bytt arbetsplats eller kompletterat studier.

Inte lätt att hitta bekanta kontakter eller kanske känns det läskigt att kika på andras profiler? Då kan du börja med att klicka på mig som kontakt, kolla hur jag byggt upp min virtuella CV och bläddra igenom mina kontakter, kanske det blir första steget till att hitta din framtida arbetsgivare.

Lycka till!

Johanna Molin

FM, MBA, Business Unit Manager, Eilakaisla

Medlem i Åbo Juniorhandelskammare