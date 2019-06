Queerents med Olivia och Catzo – Mårrans stund i solen

I veckans avsnitt av Queerents pratar Olivia och Catzo om Mårran, hur länge det är okej att amma sina barn och om hur barnets rättigheter åsidosätts om den nya translagen inte helrevideras.

Ingen kan ha undgått att Finlands landslag vann guld i herrhockey för en vecka sedan. Den stora hjälten under världsmästerskapen var Marko ”Mörkö” Anttila, en bjässe på över två meter som lotsade laget till seger och sägs ha ett stort hjärta.

Den här guldspelaren fick under VM smeknamnet Mörkö (finska motsvarigheten till Mårran), troligen på grund av sin längd och hur han far fram över isen, lite svajigt men med full kontroll. Känns väl verkligen lite som Mårran? Muminfiguren som går på is (eller ja, allt hon rör vid blir till is), ser skrämmande ut men är egentligen bara ensam.

Mårran introduceras i boken Trollkarlens hatt. I det sjätte kapitlet dyker Tofslan och Vifslan upp med en kappsäck som innehåller Kungsrubinen. De små knyttena har stulit rubinen av Mårran som förstås vill ha den tillbaka.

Skatten som Tofslan och Vifslan, som är de namn som Tove Jansson och hennes älskarinna Vivica Bandler använde om varandra, värnar så hårt om sägs vara kärleken mellan Tove och Vivica. Något som i 1940-talets Helsingfors måste hållas hemligt. Mårran har alltså blivit av med kärleken och vill ha den tillbaka.

En perfekt analogi för vår herrhockeyhjälte Anttila. Att jaga guld i en rink känns onekligen både som en bokstavlig och bildlig liknelse av Mårran. Och att strunta i genus i jämförelsen känns både modernt och fräscht.

Vi kan också anta att Mårran är queer eftersom hon vill komma åt kärleken mellan Tofslan och Vifslan, så här har sportvärlden gjort ännu en storartad normbrytning.

Oberoende om det är medvetet eller inte, är det här en fantastisk tid för den queera kvinnan. Mårran, nu är det din tur att skina!