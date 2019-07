Polisen misstänker att en trafiksäkerhetskamera sprängdes i Ulvsby — efterlyser tips om händelsen

En trafiksäkerhetskamera vid riksväg 2 i Ulvsby i Satakunta utsattes för sabotage tidigt på måndagsmorgonen, meddelar polisinrättningen i sydvästra Finland. Polisen misstänker att någon sprängt kameran klockan 4.20 på morgonen.

Riksväg 2 stängdes av på grund av incidenten och trafiken dirigerades till en omväg. Nu har riksvägen igen öppnats för trafiken.

Polisen utreder händelsen som trafiksabotage och brott mot bestämmelserna om explosiva varor. Polisen ber allmänheten om tips om händelsen. Allmänheten kan skicka in tips per e-post till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller kontakta polisen per telefon på numret 050 4564 963.