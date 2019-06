Planeringen av det nya psykiatrihuset fortsätter

Åbo Underrättelser skriver 12.6 om planeringen av det nya psykiatriska sjukhuset. Vi vill gärna komplettera bilden av hur planeringen går framåt.

Åbo stad har i ett stadsstyrelsebeslut från januari 2017 beslutat hyra tomten där den så kallade Mikro-byggnaden tidigare stod till sjukvårdsdistriktet uttryckligen för byggandet av ett psykiatriskt sjukhus.

Det är vi mycket glada för eftersom de nuvarande byggnaderna inte uppfyller myndighetskrav, är olämpliga för ändamålet och dessutom är i dåligt skick. Modern psykiatrisk vård är mycket öppenvårdsbaserad och kräver goda möjligheter att integrera avdelningsvården med öppenvården. Då de nuvarande psykiatriska sjukhusbyggnaderna byggdes för cirka 100 år sedan såg vården helt annorlunda ut. Det är ett stort misstag att tro att psykiatriska sjukhus är väldigt slutna som det sägs i artikeln. Tvärtom kommer vi att bygga ett lättillgängligt och öppet kunskapscenter för mental hälsa.

Naturligtvis kommer det att finnas även slutna delar av sjukhuset, men första våningen kommer att vara öppen för alla, inklusive de allmänna utrymmena som caféet. Det ska vara lätt att komma till oss och tröskeln att söka hjälp ska vara obefintlig. Psykisk ohälsa berör en väldigt stor del av befolkningen i olika skeden av livet. Den psykiatriska vården ska finnas just där som människor rör sig och nära den övriga sjukvården.

I motsats till uttalandena i artikeln, passar det psykiatriska centret utmärkt i stadens vision om ett internationellt och dynamiskt ”smart and wise in Turku”, vilket sammanfattar tanken om den nya vetenskapsparken i Kuppis. Det är mycket tråkigt att märka att psykiska problem fortfarande har ett så starkt stigma att vissa människor inte vill ha psykiatrisk vård på en lättillgänglig plats mitt i hjärtat av vetenskapsparken. Det är just där som vården av vår psykiska hälsa hör hemma.

Förutom vården är vi även stolta över undervisningen och den internationellt högklassiga forskningen som bedrivs inom verksamheten. Planeringsarbetet fortsätter i rasande takt. Sedan hösten har det gjorts ett enormt arbete med beskrivandet av vårdprocesserna, planerandet av olika koncept och verksamhetsplan för det nya sjukhuset. I planeringen ingår naturligtvis att utreda alla alternativ, inklusive de alternativa byggplatser som nämns i artikeln.

Under det senaste året har vår egen personal, personer med erfarenhet av vården, patient- och anhörigorganisationer samt två konsultföretag hållit över 150 planeringsmöten och producerat en utmärkt verksamhetsplan för den nya byggnaden. Tre personer har arbetat heltid med planerandet av den nya byggnaden. Vi har besökt flera moderna sjukhus i Europa och samarbetat med över tio andra sjukvårdsdistrikt i Finland som också håller på att bygga nya psykiatriska sjukhus. Den här utvecklingen kan inte stoppas. Samhället ändras, stigmat kring psykisk hälsa försvinner sakta men säkert.

Patientorganisationerna har ordnat en manifestation på den planerade tomten under sloganen ”meidän paikka” (vår plats). Den moderna vården är respektfylld, deltagande och inkluderande istället för paternalistisk och sluten. Psykisk hälsa är en resurs för oss alla och alla kan vi i något skede av livet behöva stöd och professionell hjälp med den psykiska hälsan. Under hösten kommer nybyggets finansiering upp för beslut i sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Vi har fullt förtroende för att Egentliga Finlands beslutsfattare då inte ger vika för gammaldags fördomar om psykiatrisk vård, utan ger sitt fulla stöd till att bygga Europas bästa och modernaste resurscentrum för mental hälsa på paradplats i Åbo.

Jesper Ekelund

Direktör för verksamhetsområdet psykiatri, ÅUCS och professor i psykiatri, Åbo universitet

Leena Setälä

Direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt