Pargasbussen 802

Alla ni som har åkt buss till jobbet eller till skolan, och inte bara ”annars” i lugn och ro till Åbo och hamnen: Ni vet alla att det viktigaste är att komma smidigt till Åbo! Och smidighet skulle väl vara att man inte plockar upp passagerare från varenda en (eller 7) hållplatser? Att man sedan inte kan stanna exempelvis vid Domkyrkan har ingenting att göra med så kallad snabbtur till Åbo!

Jag vet och känner till hur det irriterar när Pargasbussen plockar upp folk: Kustö, simhallen i S:t Karins och Hovirinta och till sist alla trafikljusen som lyser hur de nu sedan lyser – sedan stiger det ännu passagerare ombord i Koristo och Prisma i Piispanristi och så har vi alla de som stannar bussen och säger ”sorry, jag såg fel”.

Jag skulle föreslå att man bra hinner ta upp folk om bussen kör via Kalkvägen. Skärgårdsbussen skulle starta från Bustis klockan 7 och köra rakt upp till Norrbybacken, så att Pargasexpress 802 skulle kunna starta exempelvis 6.52 och via Kalkvägen ty dom alla har så kallade månadskort så det tar inte många sekunder att få in passagerare. Sedan kunde Korpobussen starta 7 och ta resten.

Det viktigaste för en passagerare är att komma fram. Men chauffören hoppas kanske däremot på en lång paus i exempelvis Bustis?

Sedan har vi ännu de här Åbohållplatserna. Nog är det ju jättelöjligt att man måste stiga ut vid T-sjukhuset om man ska till S:t Olofsskolan och sedan gå tio minuter?

Nej, jag skulle ta upp passagerarna vid Krossis hållplats och sen ”fullt” till Åbo och sedan vidare längs Tavastgatan hela vägen till Olavin Krouvi-Aurabron-Slottsgatan Brahegatan-Åbo busstation.

Kari Niemi