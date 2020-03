Pargas stads myndighetsmeddelande: Så här påverkas Pargas stads verksamhet

Pargas stad stänger ned sina verksamheter enligt de riktlinjer som statsrådet fastställde i går.

Pargas stads ledning följer upp och håller sig till rekommendationer från staten, Institutet för hälsa och välfärd och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för att förhindra spridning av coronaviruset.

Undervisningen och dagvården:

▪ Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs för tiden 18.3–13.4 och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. ▪ I skolorna arrangeras ändå förskoleundervisning och närundervisning för de barn i åk 1-3 inom den grundläggande utbildningen vars föräldrar arbetar inom branscher som är kritiska för samhällets basfunktioner. Undantagsvis arrangeras närundervisning även för de elever som fått beslut om särskilt stöd och som behöver närundervisning. ▪

Undervisningen och lärarnas plikt att undervisa fortsätter, likaså löneutbetalningen till lärarna. I undervisningen övergår man till distansundervisning och distansstudier. Skolorna ansvarar för såväl utrustning som för att undervisningen fungerar.

▪ Studentexamensproven arrangeras enligt den komprimerade tidsram som publicerades 13.3.2020. Proven genomförs fram till 23.3.2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter. ▪ Daghemmen hålls öppna så att så många som möjligt av personalen inom kritiska uppgifter kan arbeta.

Verksamhetsställen och tjänster:

I enlighet med statens riktlinjer kommer följande verksamhetsställen att stängas för tiden 18.3–13.4:

▪ bibliotek ▪ ungdomsgårdar ▪ kulturinstitutioner ▪ museer ▪ idrottsanläggningar ▪ arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte och arbetscentraler

Stadshuset och områdeskontoren stängs fysiskt, men servicerådgivarna kan kontaktas per telefon, e-post och via chattjänsten på stadens webbplats. Vid behov kan man också boka ett möte per telefon:

– Servicepunkten, stadshuset, tfn 040 488 6026, arja.toyryla@pargas.fi – Nagu områdeskontor, tfn 040 488 6022, viveca.smeds-aalto@pargas.fi – Korpo områdeskontor tfn 040 488 6020, tarja.santavuori-sirkia@pargas.fi – Houtskärs områdeskontor tfn 040 488 6021, petra.ohman@pargas.fi – Iniö områdeskontor, tfn 044 066 7835, asa.knuts@pargas.fi

Lunchrestaurangen Pratglad i den tredje våningen i stadshuset fortsätter sin verksamhet som vanligt, se närmare information: https://www.matglad.fi/lunch

Organen i staden: Organen i staden håller sina möten på distans i den mån det är möjligt eller skjuter upp dem till en senare tidpunkt.

Andra åtgärder som regeringen fastställde:

• Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

• Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

• Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

• Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.

• Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

• Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

• De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Alla av regeringen fastställda åtgärder: https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevanpoikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

ÅU publicerar vissa myndighetsmeddelanden enligt massmediernas skyldigheter enligt beredskapslagen.