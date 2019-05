Pargas och Kimitoön ordnar frågestund om fastighetsskatten

På måndag har bekymrade skärgårdsbor möjlighet att ställa frågor om den kraftiga förhöjningen av fastighetsskattesatsen i utskären.

Det är Pargas stad och Kimitoöns kommuner som tillsammans ordnar en utfrågning där skatteexperten Christina Koikkalainen vid Skatteförvaltningen svarar på frågor.

Tillställningen ordnas samtidigt i de båda kommunerna och Koikkalainen deltar via en videolänk som strömmas till områdeskontoren i Pargas olika kommundelar, till Kasnäs badhotell, samt biblioteket i Hitis.

Arrangörerna tar gärna emot förhandsanmälningar, men det går också bra att komma oanmäld, säger kommunikatör Jonas Ström i Kimitoöns kommun.

– Man är nog välkommen också utan att ha anmält sig. Men det skulle vara bra om vi fick frågorna på förhand så att vi kan skicka dem vidare till Skatteförvaltningen.

Det går att delta på distans

Också informationschef Anne-Maarit Itänen i Pargas stad ser gärna att folk skickar in sina frågor på förhand. Det går också att ställa frågor under själva sändningen, antingen via chatten, eller muntligt.

För att hålla ordning på diskussionen finns det en moderator på plats i varje lokal där utfrågningen ordnas.

Det går också att delta i frågestunden från sin egen ö, om man inte har möjlighet att ta sig den allmänna utfrågningen.

– Bor man till exempel på Utö kan det vara svårt att ta sig till Korpo. I så fall ska man kontakta mig, säger Itänen.

Arrangörerna nås per e-post, anne-maarit.itanen@pargas.fi och jonas.strom@kimitoon.fi

Utfrågningen börjar klockan 14.00