På kvinnodagen marscherar vi för Gloria

Klockan fyra på morgonen den 7 mars knackar polisen på dörren hos Gloria*, en ung kvinna som nyligen fött ett barn i Finland. Hon har sökt asyl här, men avvisas nu till Italien, som enligt EU:s Dublinförordning anses vara ansvarigt för att behandla hennes asylansökan.

Dagen innan avvisningen har polisen hämtat Gloria från den mottagningscentral hon bott i och fört henne till Åbo för att vänta på avvisningen. Utan att veta var i Italien hon kommer att kliva av flyget, tas hon på morgonnatten till Helsingfors-Vanda flygplats.

Glorias vän misstänker att hon varit offer för människohandel. Hon har kontaktat en församling, som försökt ordna med hjälp för Gloria i Italien. Ingen har berättat för Gloria till vilken stad hon avvisas, och varken polisen eller Migrationsverket har utrett huruvida hon varit offer för människohandel.

Det har gått mer än två år sedan Jeanette Björkqvists reportage för Longplay avslöjade att Finland avvisar offer för människohandel tillbaka till Italien.

Flera källor påtalar att även om det officiellt heter att kvinnorna blir mottagna av lokala myndigheter, är chansen till att de får den hjälp de behöver vid ankomsten i praktiken liten. De flesta av dessa kvinnor avvisas tillsammans med sina minderåriga barn. I flera fall har kvinnorna haft allvarliga psykiska problem, som gjort att de behövt stöd för att ta hand om barnen medan de varit i Finland.

I Italien riskerar dessa kvinnor att falla tillbaka i det utnyttjande de tidigare varit offer för. Ändå fortsätter Migrationsverket att fatta beslut om att kvinnorna ska avvisas dit, och utlänningspolisen verkställer besluten.

Det heter att polisen endast har den verkställande makten i beslut om avvisning som fattats av Migrationsverket, men det står klart att det också är i polisens makt att bestämma vem som avvisas och under vilka omständigheter avvisningen sker.

Dublinförordningen inbegriper också en möjlighet för beslutsfattaren vid Migrationsverket att enligt s.k. ”diskretionär bedömning”, dvs. enligt eget övervägande, besluta att den sökandes asylärende behandlas i Finland.

Vi frågar oss om Migrationsverket tillämpar denna möjlighet till övervägande, och om inte, varför inte? Vi frågar också inrikesministeriet varför inte kvinnor som Gloria är värda det skydd mot sexualbrott som Finland kan erbjuda?

Gloria är en av många kvinnor som de finländska myndigheterna avvisat tillbaka till Italien, och som således nekats en chans till ett humant bemötande och trygghet i Finland och i Europa.

I dag, på den internationella kvinnodagen, marscherar vi för Gloria och för alla de kvinnor som är i samma situation. Vi kräver att utlänningspolisen omedelbart slutar med detta omänskliga tillvägagångssätt, och förbättrar sina resurser för att identifiera offer för människohandel.

Vi kräver att varje person som söker asyl får ett människovärdigt och rättvist bemötande, och att Dublinförordningens möjlighet för övervägande tillämpas när det gäller kvinnor som varit offer för eller riskerar att bli offer för människohandel. I de fall där avvisning verkligen är det enda alternativet bör personen få veta vart hen avvisas och hur hen kan få hjälp i sin situation.

*för att skydda kvinnans identitet har vi ändrat hennes namn

Klockan 18 ordnas kvinnodagsdemonstrationen ”Framtiden är intersektionell!” i Åbo av ämnesföreningen Judith m.fl.