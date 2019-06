Finlands första europeiska kulturled, S:t Olofs sjöled, är här

Mer än två års intensivt arbete och nordiskt samarbete ligger bakom när sommaren inleds med en nyhet som hämtar också långväga resenärer till Åbo och Åboland: S:t Olofsvägen mellan Åbo och Trondheim öppnades 25 maj.

Då sändes ärkebiskop Tapio Luomas budkavle i väg som en stafett, som vandrarna för vidare.

S:t Olofsvägen är en markerad vandringsled via Åbo, Pargas, Nagu, Korpo över till Kökar på Åland, vidare upp genom Sverige och till Trondheim där Nidarosdomen är slutmålet.

Ifjol blev pilgrimsleden certifierad som en av Europarådets kulturvägar.

Åbolands del av leden är nyheten

I Sverige har leder funnits tidigare, det är i Åboland, Åland och delvis på den svenska östkusten som leden är en nyhet.

St:Olofs sjöled – som den nyöppnade delen av leden heter – är en turistattraktion, men den lockar snarare vandrare än turister.

Leden är självfallet öppen för alla, vad man än vill kalla sig. Det är gratis att gå.

Det är möjligt att vandra långt eller kort, välja en etapp ett år, en annan ett annat år, var och en väljer själv.

Köper man pilgrimspasset för fem euro kan man samla stämplar vid kyrkor längs med leden och vissa inkvarteringar ger till exempel rabatt för den som har passet.

– Vandrarna ska gärna boka boende på förhand i den åboländska skärgården, under högsäsong är här ofta fullt, säger James Simpson, projektledare för St:Olav Waterway och anställd av Pargas stad.

Små diskreta skyltar

Under våren har en av hans arbetsuppgifter varit att helt konkret i terrängen markera ut vandringsleden med pilgrimstecknet.

Stolparna och skyltarna längs S:t Olofsvägarna ska ha ett visst utseende och är godkända av Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW) med huvudort i Trondheim.

Det är små diskreta skyltar i terrängen. De finns vid kyrkorna, vid stigar, stråk och de fotgängar- och cykelleder där leden går.

– Eftersom man rörs till fots hinner man se också små skyltar, det är lite annat än markeringen för Skärgårdens ringväg som man behöver hinna upptäcka som bilist eller cyklist.

Mindre vägar över Nagulandet

Till en viss del följer rutten Skärgårdsvägen, men till exempel över Nagulandet går vandringen på betydligt mindre vägar.

Börjar man vandra i Åbo kan Pargas vara första etappen och Simspon tror att till exempel Sollidens camping kan räkna med att inkvartera vandrare redan i sommar.

– Etappen Pargas-Lillandet är något av en utmaning då det finns begränsat med inkvarteringsställen på den etappen, säger Simpson.

Bagagetransport är efterfrågat

– En annan utmaning är att vi saknar bagagetransport, något som är efterfrågat och som finns vid en del andra leder.

Några potentiella bagagetransportörer har Simpson kontakt med, och han vet att utbudet av tjänster växer när leden verkligen kommer i gång.

– Hittills har vi jobbat med något kommande, med förväntningar och planer. Nu blir det verklighet.

– Det finns bokade gruppresor för i sommar, och via inkvarteringsställena i Åboland har jag hört om någon italienare och någon britt som i samband med sin bokning har hänvisat till att de ska gå leden.

Ledde premiärvandring från Åbo till Kökar

Simpson ledde själv premiärvandringen med start 25 maj, under etappen från Åbo till Kökar.

– Den budkavle som ärkebiskopen sände, och som förs vidare av de första vandrarna, är tänkt att nå Trondheim innan 29 juli. Det är dagen då kung Olav Haraldsson dog år 1030, och kring det datumet firas en S:t Olofsfestival i Trondheim.

Från Åbo till Trondheilm är det 1 200 kilometer. Går man till exempel leden från Åbo till Mariehamn – med färja från Galtby i Korpo – är rutten 171 km och tar omkring en vecka.

En tjuvstart på leden togs av portugisen Duarte Antunes som vandrade Åbo-Trondheim i april-maj. Han var framme i Trondheim 29 maj.