Nyhetsåret 2019-quiz: Minns du dessa ÅU-nyheter?

Kylan slog ut flera av stadens elbussar, ofta mitt i stan.

Vinterunderhållet klarade inte av det rikliga snöfallet. Rätt svar!

Vinterunderhållet klarade inte av det rikliga snöfallet.

Läs mer här. Fel svar!

Vinterunderhållet klarade inte av det rikliga snöfallet.

Läs mer här. Fråga 2 av 5 2 . Fråga Vad upprörde många skärgårdsbor i mars? Ett besked om färre färjeturer sommaren 2019.

Uppgiften att marken har varit inkorrekt beskattad.

Regeringens mål att förbjuda stora utombordare (+100 hkr). Rätt svar!

Flera åbolänningar i den yttre skärgården åkte på en ordentlig skattesmäll då Skatteförvaltningen meddelade att fastighetsskatteuppgifterna har ”kontrollerats” eftersom marken ansågs ha varit ”inkorrekt beskattad.”

Läs mer här. Fel svar!

Flera åbolänningar i den yttre skärgården åkte på en ordentlig skattesmäll då Skatteförvaltningen meddelade att fastighetsskatteuppgifterna har ”kontrollerats” eftersom marken ansågs ha varit ”inkorrekt beskattad.”

Läs mer här. Fråga 3 av 5 3 . Fråga I maj kom en skärgårdsnyhet, vilken då? Gullkrona öppnade igen som gästhamn och besöksö.

Iniö fick äntligen sin bro över Storströmmen.

Kopparguvan på Storö i Finby i Salo startade igen. Rätt svar!

Gullkrona öppnade och Ilkka Herlin & Saara Kankaanrinta firade med känslosam fest.

Läs mer här. Fel svar!

Gullkrona öppnade och Ilkka Herlin & Saara Kankaanrinta firade med känslosam fest.

Läs mer här. Fråga 4 av 5 4 . Fråga Arielle, Lady, Panorama, Stella … Viking Line fick många namnförslag i tävlingen om vad rederiets nya kryssningsfartyg ska heta. Vad ska båten få heta? Viking Estelle

Viking Glory

Viking Vista Rätt svar!

Viking Lines nya fartyg ska heta Viking Glory. Tusentals namnförslag inkom från Sverige, Finland, Åland och övriga världen. Av dessa valdes tio finalbidrag ut som 30 000 personer röstade på.

Läs mer här. Fel svar!

Viking Lines nya fartyg ska heta Viking Glory. Tusentals namnförslag inkom från Sverige, Finland, Åland och övriga världen. Av dessa valdes tio finalbidrag ut som 30 000 personer röstade på.

Läs mer här. Fråga 5 av 5 5 . Fråga Vad fick Kimitoöborna Raul och Lenita Nyman uppleva i höstas? Åtta vargar tassade in på deras gård tidigt på morgonen.

Svenska TV4-kändisen Ernst Kirchsteiger gjorde ett fixarprogram i deras hus.

Ett sportplan som åkt fel i dimman nödlandade på deras åker. Rätt svar!

Åtta vargar tassade in på deras gård tidigt på morgonen.

Läs mer här. Fel svar!

Åtta vargar tassade in på deras gård tidigt på morgonen.

Läs mer här.