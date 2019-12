Nyheter i vinhyllan – december

Alko har tydligt spetsat till månadens nyheter och fokuserat på bubbel och rött vin för högtidssäsongen. Det är en hel del trevliga bekantskaper kommer till hyllorna, så vänner av bubbel och de som gillar fylliga, varma vinterviner ska speciellt hålla upp ögonen för några av nyheterna här nedan!

Jean-Baptiste Adam Les Natures Crémant d’Alsace Brut, 18,90 €

Alsace, Frankrike

Produktnummer: 509977

4/5 stjärnor

Jean-Baptiste Adam brukar stå för trevliga viner och det här välbalanserade bubbelvinet är inget undantag. Eftersom tillverkningsområdet är Alsace istället för Champagne är priset betydligt lägre.

Du hittar tydliga toner av röda äppel och gula plommon och den typiska alsaciska rundheten är närvarande, och ger det här torra och syrliga vinet en bra stadga.

Här finns också en tydlig mineralitet och lätt rostade toner, som ger drycken komplexitet och balans.

Servera till fisk, fågel eller grönsaker – eller njut det som det är.

G.H. Martel & Co Prestige Champagne Brut, 28,98 €

Champagne, Frankrike

Produktnummer: 581237

4,5/5 stjärnor

30 euro är mycket att sätta ut för en flaska bubbel, men för en champagne så är det sist och slutligen rätt billigt. Och för en så här fin champagne är det rent av förmånligt!

Om det känns som att du är beredd att sätta ut lite extra pengar under jul och nyår, så tycker jag att du ska kolla in den här!

Doften är lätt rostad med toner av jäst och bröd, men ändå tydliga fuktiga toner undertill. Du hittar mogen citrus, aprikos och päron.

Smaken är piggare än vad doften ger vid handen. En välbalanserad syra gör den här champagnen fräsch, trots att den är djup och komplex.

Dricks med fördel till skaldjur eller som den är!

Bergsig Estate Barrel Fermented Chardonnay 2018 (0,375l), 7,98 €

Bredekloof, Sydafrika

Produktnummer: 554684

3,5/5 stjärnor

Jag har länge haft svårt för vita viner som legat på ekfat, men den senaste tiden har jag börjat hitta en användning för dem när jag parar ihop dem med mat. Och det faktumer kvarstår med den här chardonnayn från Sydafrika. I sig själv är det inget vin som jag häller upp ett glas av efter en tung dag, men tillsammans med rätt mat lyfter det sig till helt andra nivåer.

Ekningen är dessutom ganska mjuk och även om den är påtaglig blir det inte som att slicka på insidan av en ektunna, som vissa ekade chardonnayn kan kännas som. Doften är välrundad och behaglig och där finns citrus, plommon och honungsmelon. I smaken kommer speciellt honongsmelonen fram och kompas av en mjuk gräddid smörighet.

Servera gärna till småvilt som fågel eller hare – lär också funka bra till leverrätter.

Trapiche Malkina Merlot Syrah Tannat 2019, 8,99 €

Mendoza, Argentina

Produktnummer: 581237

2,5/5 stjärnor

Trapiche är Argentinas största vinhus och har en uppsjö av viner. Deras viner är oftast designade för att falla så stort antal konsumenter i smaken som möjligt och den här versionen är inget undantag.

Blandningen mellan merlot, syrah och tannat utlovar ett ganska syltigt vin med mycket fruktighet, där tannaten möjligen kan ge lite stadga och tanniner.

Och det är ungefär dit som det här vinet når. Det är medelfylligt, bärigt och har medelhöga tanniner.

Det är inte dåligt, utan hyfsat välgjort. Men det är inte spännande nånstans.

Vill du ha ett vin som alla kommer att dricka – men ingen kommer att komma ihåg – är det här ett säkert och prisvärt val.

Servera till plockmat eller grillat. Torde funka rätt bra till julbordet också.

Los Intocables Black Malbec 2018, 14,89 €

San Juan, Argentina

Produktnummer: 418387

3,5/5 stjärnor

Malbecvänner, se hit! Här har ni vinterns mysvin! Det här är ett vin som säkert faller både nybörjare och mera inbitna vintyckare på läppen.

Vinet är kraftigt, tjockt och mycket fylligt, med toner av mörka bär och frukter, men också rikligt med choklad, mocka och ek. Tillsammans bildar de ett nyanserat och ganska välbalanserat rödvin, som backas upp av en fin syra.

Vinet har snäppet för lite strävhet för att balansen ska bli helt mitt i prick, men just därför är vinet också väldigt nybörjarvänligt.

Det här vinet avnjuts bäst framför brasan i vintermörkret, men om du vill äta något så kan du testa med grillad entrecote.