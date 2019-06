Ny kristelefontjänst på svenska ska förebygga självdestruktivitet

I april öppnade en ny svenskspråkig kristelefon dit man kan ringa ifall man går igenom något tungt och behöver någon att prata med.

Den nya kristelefonen är öppen fyra timmar per dag, måndag till fredag. Vem som helst kan ringa, oberoende av ålder eller livssituation, och ifall man vill kan man vara helt anonym och varken uppge sitt namn eller varifrån man ringer. Syftet med telefontjänsten är att förebygga självdestruktivitet.

Det är Österbottens kriscenter Valo i Vasa som koordinerar den nya kristelefonen som är en del av föreningen för mental hälsa i Finland, Mielis verksamhet.

– Ofta handlar samtalen om människorelationer, till exempel problem i parförhållanden eller inom familjen, men det kan vara precis vad som helst som tynger en, berättar krisarbetaren Camilla Björk, som koordinerar kristelefonen.

Tanken är att man ska ha en medmänniska att tala med, någon som lyssnar.

– Vi har drygt tio frivilliga på olika håll i landet som har gått en utbildning för kristelefonen. Bland dem finns både kvinnor och män i olika åldrar.

För att jobba på kristelefonen ska man vara minst 24 år.

– Men vi kräver inte att man ska vara socionom eller psykolog, utan helt enkelt en medmänniska som lyssnar. Samtalet går på ringarens villkor och de som jobbar på kristjänsten har såklart tystnadsplikt.

På finska har Mieli redan en längre tid haft en kristelefon. Utöver den finns också en arabisk tjänst.

– Vissa tycker kanske att det är konstigt att vi inte haft en svenskspråkig tjänst tidigare, men Mielis administrativa språk är ändå finska och det finns andra aktörer som redan länge haft en svenskspråkig telefontjänst. Jag är ändå jätte glad att vi också nu fått en svensk krisjour.

Till den svenska och arabiska tjänsten kan man också ringa om man vill tala engelska.

Också kyrkan erbjuder samtalstjänst

En av de aktörer som redan en längre tid erbjudit en samtalstjänst på svenska är kyrkan.

– Vi samarbetar med Mieli och vi strävar efter att våra samtalstjänster ska komplettera varandra. Till exempel då Mieli vissa dagar har tjänsten öppen mellan klockan 16 och 20, så har vi öppet från klockan 20 till 23. Därmed finns det hjälp att få också på svenska flera timmar under dagen, berättar Sara Grönqvist, som har hand om kyrkans samtalstjänst.

På samma sätt som Mielis samtalstjänst, fungerar kyrkans så att det är frivilliga som gått en utbildning som svarar i telefon.

– Vissa tror kanske att kyrkans samtalshjälp endast finns till för religiös vägledning, men så är det inte. Man kan ringa och tala om vad som helst som känns jobbigt.

Utöver samtalstjänsten har kyrkan också en chattjour, nätjour och brevjour. Man kan alltså utöver att ringa också chatta, mejla eller skriva brev.

– Ifall det känns för jobbigt att ringa eller om man inte har möjlighet att göra det då samtalstjänsten är öppen kan man välja att skriva. Via nät- och brevjouren får man svar inom ett par dagar, medan chatten är öppen under vissa tider och under de tiderna får man svar direkt.

Björk berättar att det inom Mieli också finns planer på att starta en svenskspråkig chatt.

– Det ser lovande ut och jag hoppas vi kommer att kunna öppna en svenskspråkig krischatt inom kort.