Nu blir det rock bakom domkyrkan — DBTL-arrangörerna förväntar sig 20 000 deltagare

Festivalen Down By The Laituri drar igång på torsdag och pågår fram till lördag i kvarteren kring domkyrkan.

Förutom artister som Juha Tapio, Eppu Normaali och Anssi Kela som uppträder på festivalområdet ordnas även tre konserter i själva domkyrkan.

Det är a capella gruppen Rajaton, barytonen Waltteri Torikka och solisten Jarkko Ahola som uppträder i kyrkan.

Tidigare har DBTL ordnats bland annat i Porthansskvären, Samppalinnaparken, Idrottsparken och i närheten av Åbo stadsteater.

Historisk festival i ny miljö

Festivalområdet sträcker sig i år mellan Braheskvären, domkyrkans södra sida och Akademihuset.

Under veckan kan man normalt använda domkyrkas huvudtrappor och gå på Domkyrkotorget.

Lauri Ruotsalo, festivalens kommunikationschef säger att idén att ordna kyrkokonserterna uppkom genast när beskedet om nya festivalplatsen kom.

— Vi har en 700 år gammal kyrka intill festivalområdet, så vi bestämde oss för att erbjuda festivalgästerna någonting nytt, säger Ruotsalo.

Han säger att det är få som har kontaktat arrangörerna och varit missnöjda med festivalens nya plats.

— Vi har fått strikta ljudgränser av Åbo stad som vi kommer att följa under hela veckan, säger Ruotsalo.

Siktar på publikrekord

DBTL gjorde publikrekord ifjol när 16 000 personer besökte festivalen. I år siktar arrangörerna på slå rekordet igen.

— Vi tror på att publiksiffran stiger till över 20 000. Vi har ett nytt centralt festivalområde och bra artister så vi tror att folk hittar oss, säger Ruotsalo.

Arrangörerna hoppas på att festivalen i framtiden kan ordnas på samma ställe.

— Vi ser hur det går i år men vi hoppas att domkyrkoområdet blir vårt nya hem, säger Ruotsalo.

Bonnie Tyler festivalens stjärna

På DBTL uppträder en mångfald av inhemska artister men även brittiska Bonnie Tyler.

Tyler, som härstammar från Wales blev känd i slutet av 1970-talet. Till hennes största hittar hör sånger som ”Total Eclipse of the Heart”, ”Holding Out for a Hero” och ”It’s a Heartache”.

I Finland uppträdde Tyler senast i april på Kulturhuset i Helsingfors.