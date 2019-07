Modellelev eller branschdödare?

Förväntningarna inför Finlands ordförandeskap i EU:s råd har varit stora och debatten inför såväl regeringsförhandlingar som EU-val har handlat mycket om hur Finland ska kunna använda ordförandeskapet på bästa sätt. Nu har vi en utmärkt möjlighet att med hjälp av ordförandeskapet också se till att uppnå ett av målen i regeringsprogrammet, nämligen det om att främja inhemsk fisk.

Situationen för torsken i stora delar av Östersjön är beklämmande. På grund av bland annat överfiske och en för stor sälpopulation, är torskbeståndet i södra Östersjön allvarligt hotat. Det är därför välkommet att EU-kommissionen nu tittar närmare på hur man kunde vidta åtgärder för att rädda torsken och säkra ett levande bestånd också i framtiden. Det är tydligt att kvoterna i södra Östersjön måste minskas och till och med ett fiskestopp kan vara nödvändigt i den delen av Östersjön.

Jag har också länge talat om vikten av att kommissionen och Östersjöländerna tar ett helhetsgrepp kring sälfrågan. Tyvärr verkar deras fokus fortfarande främst ligga på kvoterna medan jag bestämt hävdar att vi också behöver granska vår sälpolitik om vi ska kunna uppnå ett på längre sikt hållbart torskbestånd.

Situationen för torsken ser dock inte likadan ut i hela Östersjön. För Ålands hav har man rapporterat om bättre torskfångster än på många år och torskarna är inte där drabbade av sälmasken som torskbeståndet i södra Östersjön. Det finns även forskningsrapporter som tyder på att torsken i Ålands hav inte lyckas föröka sig och således påverkas inte återväxten av det begränsade, småskaliga torskfisket som idag äger rum i dessa vatten. Beklagligt nog verkar inte EU-kommissionen ta det i beaktande, utan de går in för en och samma lösning i hela Östersjön. Ett totalstopp av torskfisket i hela Östersjön skulle alltså drabba också det hållbara fisket av välmående torsk i Ålands hav. Den här typen av ”en storlek passar alla” lösning är ett exempel på när EU fungerar som sämst.

Frågan om torsken i Östersjön kommer att diskuteras i EU:s råd både under tidig höst och under kvotförhandlingarna i oktober. Under den tiden är det Finland som leder förhandlingarna. Vi har alltså en utmärkt möjlighet att tydligt stå upp för ett rimligt och balanserat beslut som verkligen tar lokala förhållanden i beaktande. Utgående från de starka och goda skrivningarna i regeringsprogrammet tar jag för givet att det ligger i regeringens intresse att värna om det småskaliga yrkesfisket. Jag vill därför önska ansvarig minister Jari Leppä lycka till i sitt viktiga arbete under hösten. Många politiker har inför väljarna understrukit betydelsen av ordförandeskapet, nu är det dags att visa att det också betyder något i praktiken.

Nils Torvalds

Ledamot av Europaparlamentet

(SFP/RENEW EUROPE)