Minna Twice orakel på Mökki Galleria — 12 orakelmeddelanden inleder det nya året på galleriet i S:t Karins

Januari månads utställning på Mökki Galleria presenterar 12 orakelmeddelanden för det nya året à la Minna Twice – en för varje månad. Oraklen utgörs av målningar utförda med blandteknik, med åtföljande budskap. De uppmuntrar oss att hålla huvudet högt och hjärtat på rätt plats.

Head Up, Heart On -utställningen vill med sina orakelmeddelanden stöda livsbejakande hoppfullhet. Utställningen har vernissage den 11 januari klockan 18.30–20.30. Mökki Galleria öppnade i S:t Karins sommaren 2017 och finns på adressen Iso-Rauhalinnantie 5.

Minna Twice är dansinstruktör och företagare sedan tio år tillbaka. Helande rörelse, musik och bildkonst är viktiga för henne. För tvåspråkiga Minna utgör även olika språk viktiga uttryckskanaler.

Hon ställde senast ut med sina Exorcister-figurer på Fabbes Café år 2016. Sedan år 2013 har Minna publicerat en väggkalender hon själv designat och illustrerat. Ett urval av Minnas dikter är publicerade i Jill Coopers antologi The Yes Book (2015). Minna skriver på både finska, svenska och engelska. Hon publicerar också egen musik, t.ex. skivorna Notes to self (2012) och Soft are the sounds (2016).