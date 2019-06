Michael Monroe planterar träd för klimatet på Hirvensalo — rockartisten cruisar med cykel och dissar Åbos bilpolitik

View this post on Instagram

Michael Monroe drar en låt på gitarren innan han börjar plantera träd på Hirvensalo i Åbo. Han är energibolaget Loistes klimatambassadör och planteringen av träd är del i en klimatkampanj. Monroe på cykel är en vanlig syn i Åbo och han berättar att han aldrig haft körkort. – Mina bröder väntade ivrigt på att de skulle bli 18 år och få köra bil, men jag vill alltid vara skidi – förbli ett barn, säger Monroe. #michaelmonroe #turku #abo #åu #åbounderrättelser #livetärlokalt