Låt inte fler människoliv gå till spillo

Natten till den 24 september tog 22-åriga Nathanael sitt liv i Nykarleby. En vecka tidigare hade han fått sitt andra negativa asylbesked, vilket i praktiken betydde att han skulle utvisas till Afghanistan.

Finland har inte klarat av att avsluta de asylprocesser som inleddes 2015. Här finns fortfarande människor som suttit fast i ett vakuum i fyra och ett halvt år. I massmedia talas mest om de asylsökande som under väntetiden gjort sig skyldiga till brott. Mer sällan hör vi om de som lärt sig svenska eller finska, lyckats komma in på yrkesutbildningar och skaffat jobb. Unga pojkar som under väntetiden blivit vuxna i Finland, skaffat sig stödnätverk, fått plats i fotbollslaget, kanske träffat en partner.

Personer som får nekande asylbeslut kan få uppehållstillstånd för arbete. Då krävs ett identitetsbevis, vilket många av de som kom som asylsökande 2015 inte har. De som till exempel tillhör den utsatta folkgruppen hazarerna är sällan folkbokförda i Afghanistan och måste skaffa ett afghanskt bevis över släktskap från faderns sida. Eftersom det i rådande läge är närapå omöjligt att skaffa officiella handlingar från Afghanistan, har Finlands byråkrati skapat ett guldläge för tillverkare av förfalskade släktbevis. Ytterligare är det inte möjligt för en person som saknar identitetsbevis att på laglig väg ta sig till Afghanistans närmaste ambassad i Stockholm för att inleda passansökningsprocessen.

I Nykarleby har en stor grupp stadsbor och flera föreningar ställt upp med praktisk hjälp, men framför allt genom att bli de nyanländas vänner och stödfamiljer. I Nykarleby lever vi upp till vår slogan ”småstad som bäst”. Vi tar hand om varandra. Arbetslöshetsprocenten i vår stad är endast 3,4 och flera av våra företag lider av arbetskraftsbrist. Det är vansinne att vi inte kan låta motiverade och kunniga personer skapa en arbetskarriär här.

Vi undertecknare representerar de tre partier som är med i stadsfullmäktige i Nykarleby. Vi vill att Finland ger de asylsökande som hittat sin plats i vårt land en chans att stanna kvar och bidra till samhället. Vi kräver att myndigheterna beaktar studie- och arbetsplatser till de asylsökandes fördel. Vi kräver att det ska bli möjligt för asylsökande att få främlingspass, så att det blir möjligt att söka uppehållstillstånd för arbete utan att tvingas till olagligheter. Vi kräver att asylprocessen blir snabbare, smidigare och mer mänsklig. Vi får inte låta fler människoliv gå till spillo.

Elli Flén

Ordförande för SFP:s kommunorganisation

Majvor Grönroos

Ordförande för SDP:s lokalavdelning

Ingegerd Söderlund

Ordförande för KD:s lokalavdelning

Nykarleby