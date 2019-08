Körsång ljuder på domkyrkotrappan och på restauranger på onsdag

Den årligt återkommande körsångsrundan ”Aurajoella raikaa!” hålls på onsdag. Körerna sjunger först alla tillsammans på Åbo domkyrkas trappor klockan 18.

Efter framträdandet går körerna och banden till olika restauranger i Åbo. 24 sång- och musikgrupper uppträder på sammanlagt 15 restauranger i Åbo, vilket är rekord för antalet restauranger som medverkar. Nya restauranger för i år är: Tårget, Hunter’s Inn, Tintå, Blanko, Rento, Teerenpeli, Aune, Hiivari, Turun Kellariravintola, Dennis och Nerå. Och de restauranger som har deltagit också tidigare år är: Grill it! Marina, Vaakahuone, The Cow och Old Bank.

Kvällens program i sin helhet kan ses här.