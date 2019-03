Klimatångest skapar onödig skuldbeläggning

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO står animalieproduktionen i världen för en femtedel av växthusgasutsläppen. Då innefattas allt från konstgödselproduktionens utsläpp, metangas från nötkreaturens tarmkanal, transporter och avskogning. Det sistnämnda orsakar de största utsläppen.

Regnskog skövlas och bränns, varefter marken används som betesmark, för sojaodling, samt för att odla sockerrör eller palmolja för att producera “klimatsmart” bilbränsle.

En siffra som borrats in i hjärnan på tjejer med klimatångest är att ett kilo nötkött producerar 25 kg koldioxidutsläpp. Man kan jämföra med att en enda resa till Thailand orsakar 2 500 kilo koldioxidutsläpp, motsvarande två 150 grams nötbiffar varje dag under ett helt års tid. Min kropp klarar nog inte ens en blodig biff per dag.

Men stämmer siffran för inhemskt nötkött? Nej! Våra betesmarker produceras inte med skogsskövling, de har funnit i hundra år. Problemet är i stället allvarlig brist på utgående betesdjur för bevarande av den biologiska mångfalden. Konstgödsel behövs inte heller för produktion av gräs och klöver då djuren kan gödsla själva.

Nötkreatursfodret i Finland innehåller endast 1–2 procent soja (en tiondedel av EU:s medeltal) eftersom vi i stället matar djuren med inhemsk ryps och raps!! Inhemska nötkreatur förstör alltså knappast någon regnskog alls, men omvandlar i sin fantastiska ekologiska bioreaktor oätligt gräs, klöver, ryps och raps till näringsrik och hälsosam människoföda.

Med biogasteknik kan djurspillningen utnyttjas som energi och rötningsresten innehållande mineralnäringsämnen och humus återcirkuleras till marken. Skolexempel på ekologiskt hållbar verksamhet, inte sant?

Hur skulle här se ut om man inte hade hållit djur och ätit kött? Besök en övergiven skärgårdsholme som vuxit fast.

Skuldbeläggning av dem som äter inhemskt kött med att någon på andra sidan jordklotet hugger ner regnskog för betesmark och sojaodling, är orättvist.

Dessutom kryddas klimatpopulismen med hälsofascism. Man erbjuder en förenklad pseudoreligiös lösning, att motstå köttets lust för att lösa ett globalt problem, som om det överhuvudtaget är allvarligt, är mycket komplicerat.

Jarl Ahlbeck