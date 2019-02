Keistiöfärjan fortfarande fast i isen

Färjan mellan Keistiö och Dalen i Iniö sitter fortfarande fast i isen på Keistiösidan. Den har stått stilla sedan i går eftermiddag på grund av det besvärliga isläget.

Gårdagens hårda vindar på upp till 20 meter i sekunden och morgonens kyla på minus åtta grader har inte förbättrat läget, säger skepparen Vidar Knuts.

Det har blåst upp is på kajen som är täckt av is och också i rännan finns det is.

På torsdagsmorgonen hade vinden mojnat och det blåste 6–7 meter i sekunden från nordost. Färjan ska göra ett försök att komma i väg då det blir ljusare.