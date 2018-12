John Allen lämnar FC Inter för svenska Oskarshamns AIK

Walesaren John Allen, som varit del av Åbolaget FC Inters tränarstab sedan 2016, blir tränare för svenska Oskarshamns AIK.

Allen har varit chefstränare för Inters representationslag i Tipsligan. Innan avtalet med Oskarshamns AIK blev klart var det tänkt att Allen skulle ta över ansvaret för Inters reservlag i division 3.

Oskarshamns AIK spelar i division 1 Södra, den tredje högsta nivån i den svenska herrfotbollen.

Senaste säsong kom laget på andra plats i divisionen och var nära att kvala in till Superettan. Man föll dock på bortamålsregeln.

John Allen ny huvudtränare för Oskarshamns AIK #ettanfotbollhttps://t.co/JT1vaYTqYf — Oskarshamns AIK (@oskarshamnsaik) 15 december 2018

Sverige är bekant för Allen sedan hans karriär som fotbollsspelaren. Under Finlandsbekanta Roy Hodgsons ledning spelade han i Malmö FF i Allsvenskan 1989.

På Inters webb tackar Allen klubben för de tre år som han var involverad i FC Inter.

”I have had a hell of a time here. But now it’s time for a new challenge in my life and coaching. Happy Christmas to all and a successful 2019.”, skriver Allen på engelska.

Allen har också haft tränaruppdrag i klubbar som Åbo IFK, TPS, RoPS och FC Jazz.