Jazz och flamenco på repertoaren i Sibeliusmuseets konsertserie ”Sibbe Live”

På onsdag kör konsertserien ”Sibbe Live” i gång igen. Höstens konserter bjuder på musik från olika genrer såsom jazz, inhemsk nutidsmusik och flamenco.

Flamencogitarristen Toni Jokiniitty inleder konsertserien.

– Mitt soloframträdande består av flamencostycken framförda på gitarr och sång. Repertoaren innehåller någonting för alla smaker, vilket jag hoppas ska glädja både inbitna flamencofans och den som är mindre bekant med genren, säger Jokiniitty i ett pressmeddelande.

Klassiskt och jazz

Den 9 september uppträder celloduon Anna-Maaria och Olli Varonen som har spelat tillsammans i 20 år och den 16:e är det Åbomusikerna Andreas Helling på cello och Tuuli Lempa på piano som går upp på scenen för en klassisk afton.

Nordiska jazztoner och traditionell flamenco kombineras på ett fräscht och överraskande sätt när duon Doble Doble med Martti Vesala och Joonas Widenius uppträder 7.10.

Höstens repertoar inkluderar också samarbetsprojekt. Projektet Musik i museet genomförs tillsammans med Åbo konservatorium där Sibeliusmuseum blir mer levande genom att studerande vid konservatoriet uppträder varannan torsdag kl. 15.

Tillsammans med Åbo Konstakademi uppförs under hösten fem samarbetskonserter i Sibeliusmuseum, varav tre är inspirerade av spanska toner och två behandlar Ludwig van Beethoven.

Utställningar berättar om Sibelius och Adlercreutz

Vid sidan av musiken kan man bekanta sig med tre utställningar i Sibeliusmuseet. Basutställningen är en instrumentsamling som beskriver olika sidor av den finländska musikkulturen.

Utställningen ”Sibelius – the one and only” visar en annorlunda sida av kompositören än vad många är vana vid. Utställningen berättar om Jean Sibelius som privatperson, hans vardag och hans förhållande till Åbo.

Specialutställningen ”Eric Adlercreutz – Arkitektens penna möter pappret” är ett samarbete med Stiftelsen Pro Artibus och berättar om den roll som tecknandet har haft i den mångsidiga arkitektens arbete och liv.