Det plingar till i telefonen. ”You have received a new message from your loved one” står det i mailet.

Jag småler varje gång åt den formuleringen när jag loggar på sajten som tillåter mig att maila med fångar inlåsta i amerikanska fängelser. Jag ser att Shawn har skrivit åt mig och klickar fram meddelandet för att läsa vad han har på hjärtat den här gången.

Shawn är två år äldre än mig. Han sitter inlåst vid Okaloosa Correctional Institution i Florida i U.S.A. Han kommer att ha avtjänat sitt straff och släppas ut tidigast år 2036. Vi har brevväxlat i snart fyra år.

”Jag satt i fängelse och ni besökte mig” sade Jesus i en liknelse. På frågan om när vi sett honom sitta i fängelse svarade han: ”Vad ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.”

Idén om att brevväxla med en fånge föddes när jag läste dessa bibelverser.

De första månadernas brevväxling var enkel. Det var spännande att trevande försöka lära känna en person på andra sidan jordklotet med en så annorlunda vardag jämfört med min.

Men när artighetsfraserna och de ytligare samtalsämnena avklarats blev det svårare. Vad skriver jag om åt någon som dömts till ett 30 år långt fängelsestraff? Kan man faktiskt låta en sådan person komma nära en?

Efter flera års kontakt har Shawn blivit min vän. Vi har diskuterat det mesta.

Vi har lärt oss vilka frågor vi har olika åsikter om. Vi undviker numera de samtalsämnena i tyst samförstånd. Ett exempel är den sittande amerikanske presidenten och hans politik, där Shawn är mera övertygad än mig om presidentens kompetens.

Några samtalsämnen märker jag är svåra för Shawn att skriva om, såsom hans trasiga uppväxt och tiden i andligt mörker när han gjorde sitt brott.

Andra samtalsämnen återvänder vi gärna till. Shawn har kommit till tro i fängelset och konverterat till messiansk judendom. Själv är jag lutheran av gammal ohejdad vana.

Även om vi har något olika utgångspunkter är diskussioner om tron något vi gärna återvänder till för att byta tankar och erfarenheter.

Vi pratar även konst, musik, framtidsdrömmar och allt annat mellan himmel och jord.

I kyrkoåret lever vi nu i pingstens tid.

Pingsten innebär nytt och förvandlat liv. Jag förstår allt mera att Shawn är en gåva. Han lär mig att det finns hopp, skönhet och framtidsdrömmar även på mörka platser.

Gåvan består också i att jag själv förvandlas.

För varje brev vi växlar med varandra ser jag den dömde brottslingen allt suddigare. För varje brev vi växlar ser jag en medmänniska och vän allt klarare.

Frank Berger

Teolog och frilansande musiker