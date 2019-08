IS: Jethro Rostedt vill köpa Svalbergatornet

View this post on Instagram

Kääk! Tänään herätettiin Turku ja turkulaiset jäätävällä uutisella! Yksi maamerkeistämme, Pääskyvuoren linkkitorni on menossa lihoiksi eli myyntiin ja kenraali Keskinen, Tuurin kyläkaupalta, oli ehtinyt tehdä jo tarjouksenkin, miljoona senttiä eli tuttavallisemmin kymppitonni. Olin kauhuissani! Kohde kuuluu turkulaisille, joten löin kättä käsilaukkuun ja riensin tekemään minäkin tarjousta. Mitä Mä tällä tornilla teen, kyseli Ylen toimittaja. Hyvä kysymys, en todellakaan tiedä. Reippaat viisisataa askelta (noin 102 metriä) ylöspäin ja olin vakuuttunut näkemästäni. Turku on kaunis. Ja tämä torni jos joku torni tulee säilyttää turkulaisomistuksessa. #yolo #torni #turku