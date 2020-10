Internationellt kända bildkonstnären Rose Barba gör Finlandspremiär i Åbo

Rosa Barbas första soloutställning i Finland öppnar i WAM den 9 oktober.

I utställningen ”Touched by the Same Breath of Air” (Berörda av samma andetag) ingår film- och videoinstallationer, skulpturer och installationer. Det centrala verket i utställningen är installationen ”Blind Volumes” (2016) som fyller WAMs hela skulptursal.

Rosa Barba har hållit åtskilliga separatutställningar runtom i världen. Hennes konstverk har varit med på flera internationella festivaler och granskningar av modern konst.

Barbas huvudsakliga medium är film. Dessutom jobbar hon med installationer, skulptur och med samtida böcker.

Barba själv framhäver filmen som fysiskt objekt och betydelsen av analog teknologi i den digitala åldern.

Barba har vunnit prestigefyllda bildkonstpris samt bland annat deltagit tre gånger i Venedigbiennalen. Barba bor och arbetar i Berlin. Barba är född i Italien 1972.

Utställningen har kuraterats av Jonni Saloluoma. Utställningen pågår till 10 januari 2021.