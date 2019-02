Internationell scenkonstfestival gör Finlandspremiär i Åbo — en scenkonstens rockfestival utlovar arrangören

Teater, dans och performans på flera språk – även teckenspråk – under en fullspäckad helg i maj. En scenkonstens rockfestival är arrangörens målsättning.

Den internationella scenkonstfestivalen Fringe ordnas i Åbo under morsdagshelgen den 10–12 maj. Det är första gången som festivalen ordnas i Finland, under namnet Finfringe.

Festivalen i Åbo är också väldigt internationell. Ungefär hälften av scenkonstgrupperna är utländska, bland annat från Storbritannien, Italien, Estland, Ryssland, Schweiz, Island och Sverige.

Teater på svenskt teckenspråk

Den svenska teckenspråksteatern Tyst tjuvstartar festivalen med sin föreställning ”Hem” på Åbo Svenska Teater torsdagen den 9 maj. Föreställningen handlar om döva flyktingar som kommer till Sverige under flyktingkrisen 2015.

– Vi har intervjuat ungefär 50 döva flyktingar inför den här pjäsen, berättar regissören Mindy Drapsa.

Pjäsen handlar om deras flykt till Sverige och utmaningarna med att komma till en ny plats och inte bli förstådd. Hela pjäsen går på svenska och svenskt teckenspråk.

Finfringes medarrangör Tarja Suomi lyfter fram den andra svenska pjäsen Svankvinnan om en kvinna som bor med 13 svanar.

– Det är en gripande berättelse baserad på en sann historia om en ensam kvinna som börjar ta hem svanar som sällskap.

Stand up om mental funktionsnedsättning

Festivalens repertoar valdes via en öppen ansökan. Över 160 ansökningar kom in. Av dem valdes cirka 20 föreställningar till den tre dagar långa festivalen.

Genrerna varierar stort och på repertoaren finns allt från traditionell teater och musikal till dans och stand up och olika hybridkonstformer.

Den isländska stand up-gruppen Hed syndrome har gjort succé med sin show ”My voices have tourettes” som behandlar mentala problem och funktionsnedsättningar genom humor.

Föreställningen Mitteinimine går på estniska men kommer att textas till finska.

Nakendans

Under festivalen visas flera ryska föreställningar. En av dem är dansföreställningen (Some)body där dansarna är nakna under hela föreställningen.

– Det är säkert festivalens mest kontroversiella föreställning, konstaterar Suomi.

Föreställningarna hålls till största del på Åbo Svenska Teater, Vimma och Skärgårdsbaren. Föreställningen ”The playground” för barn uppförs ute i en park.

Finfringe kommer att ha en pop up-lounge i hörnet mellan Auragatan och Universitetsgatan från och med maj.