Ilta-Sanomat: Polisen i Egentliga Finland utreder vidrig video – i klippet sätts en tax i en mikrovågsugn

En video med ett grymt innehåll sprids i sociala medier, rapporterar Ilta-Sanomat.

I videon placerar en ung kvinna en tax i en mikrovågsugn och startar sedan ugnen.

– Vet ni känslan då man är hungrig men det finns ingen mat hemma? Nu ska jag visa hur man kan vara kreativ då man lagar mat, säger kvinnan på videon, som också ÅU har sett.

Skärmdumpar från videon sprids också på nätet.

Enligt I-S har polisen bekräftat att en dylik video utreds. I-S uppger också att videon skulle ha spelats in i Egentliga Finland.

Det finns tillvidare inget bevis för att videoklippets mikrovågsugn verkligen fungerar. Videon avbryts en sekund efter att ugnens dörr stängs och ugnen startas.

7.11.19 kl. 23.25. Artikeln kompletterad med uppgiften om att ÅU hittat videon.