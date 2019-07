Ida Schauman och Teuvo Hakkarainen lämnade sent in sina redovisningar för valfinansiering

På måndag var det sista dagen för kandidater i vårens Europaparlamentsval att lämna in en redovisning för sin valfinansiering.

Enligt lag ska de som blivit invalda eller de som utsetts till suppleanter alltid lämna in en redovisning för hur de finansierat sin valkampanj.

Två personer lämnade i år in redovisningen sent, Ida Schauman (SFP) och Teuvo Hakkarainen (Sannf). Båda lämnade dock genast i dag in dem.

– Jag fyllde i redovisningsblanketten på nätet redan på måndag och meddelade vår partisekreterare att den är inlämnad, men det måste ha blivit något tekniskt strul. Då jag märkte det fyllde jag genast imorse i en ny blankett, säger Schauman på tisdag.

– Det är beklagligt, men det var alltså bara fråga om ett tekniskt fel. Jag har alltid tidigare lämnat in redovisningarna i tid.

Hakkarainen i sin tur kommenterade till Helsingin Sanomat att han hade varit på resa och glömt bort att göra redovisningen.

Inlämnade redovisningar kan man läsa här.