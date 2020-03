”I överlevnadssituationer som studerats har det framkommit att vardagliga rutiner har varit en faktor till framgång.”

Rutiner är viktiga just nu då en del av oss arbetar och studerar hemma.

Med rutiner menar jag klara strukturer för vardag och veckoslut, annars är risken stor för att varje dag blir lik den andra.

Olika överlevnadssituationer har studerats genom tiderna och i dessa har det framkommit att vardagliga rutiner har varit en väsentlig faktor till framgång. Det vi befinner oss i just nu är inte en överlevnadssituation, men ändå ett läge där vi inte har på det klara när detta skall vara över.

Dagliga rutiner gör att kroppen och knoppen förstår vad man skall göra under dagen. Har ni era barn hemma lönar det sig att inleda dagen med en promenad. Alla får rörelse och frisk luft som behövs för skol- och arbetsdagen. Barnens raster får gärna ske utomhus, i dagsläge sitter de stilla under dagen och de måste få vardaglig motion.

En stegmätare berättar för oss hur mycket vi rör på oss. Målet ligger kring cirka 10 000 steg varje dag, då har man fått rätt dos. Äldre kan självfallet ha en lägre siffra, huvudsaken är att man mår bra.

Rörelse under dagen gör att vi blir trötta på kvällen och sover bättre. Sömnen är viktig och jobba lite med att få den så bra som möjligt. Undvik massmediernas ”katastrof-nytt” om du tycker att det känns betungande.

Utomhuspedagogik är en möjlighet om man vill repetera dagens undervisning ute. Ute i naturen finns bland annat färger, olika träd, fåglar och växter. Dagens viktigaste saker kan repeteras ute med frågor om ämnet, man promenerar tillsammans och stannar ibland och frågar, funderar och reflekterar.

Friluftslivet kan vara bra att syssla med under veckoslutet. Det är bra att göra något annat för att förstå att nu är det veckoslut, då vi befinner oss i hemmet under vardagarna. Veckoslutets tur kan planeras under veckan av alla i familjen. Då blir alla delaktiga i turen och ser fram emot det som skall ske. Samtidigt bryter vi det normala mönstret från måndag till fredag. Naturen har en lugnande effekt och ger oss ro. Hjärnan varvar ner i gröna skogsområden, så även vid öppet vatten. Vi laddar upp vårt inre batteri och kopplar bort vardagen.

STOP-regeln lär vi ut på överlevnadskurser. Regeln behandlar de psykologiska faktorerna i en överlevnadssituation. Regeln kan idag användas till situationer då du behöver lösa någonting. Det kan vara ett problem i hemmet eller en negativ tanke du slås plötsligt av.

S står för Stanna. Stanna upp och fundera igenom situationen. T står för tänk. Ta dig en kort funderare. O står för att orientera. Ta steget vidare, vad sker till näst? P står för Planera, gör en plan för hur du löser situationen.

Är du som jag, att du gillar att planera allt i detalj så ta fram papper och penna och rita ner dina egna tankemodeller som du anser att fungerar i vardagen. Ta fram dina modeller då du känner för det.

Idag är det mycket viktigt att vi håller ihop. Vi har fint utvecklade digitala lösningar som vi kan använda och således kan vi hålla kontakt med varandra. Fundera ut dina lösningar. Du kan även gå på promenader med din granne, lyssna på radio och se på tv-serier.

Tillsammans är vi starkare!

Patrik Berghäll

friluftspedagog och författare