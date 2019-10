I Hansa finns vuxna som lyssnar — ungdomsgården har blivit en viktig del av köpcentret

Det finns dagar då ordningsvakterna i Hansakvarteret får ta emot klagomål om stökiga ungdomar varje dag och olyckliga företagare river sig i håret över högljudda gäng som skrämmer bort kunderna.

Men på det stora hela verkar Åbo stads popup-ungdomsgård i S:t Eriks källare ha etablerat sig bland företag, kontor och kunder i hjärtat av Åbo.

Det första försöket med en popup-ungdomsgård i Hansakvarteret gjordes 2015. Sedan dess har verksamheten legat i vågskålen flera gånger. Senast i somras såg det osäkert ut.

Nu är det i varje fall klart att ungdomsgården i Hansa fortsätter till året slut.

Åbo stads fritidssektor betalar för verksamheten och Turun NMKY, det vill säga Kristliga föreningen av unga män i Åbo, driver den.

Före årsskiftet är det meningen att verksamheten konkurrensutsätts och i Fritidssektorns budgetförslag för nästa år ingår att pengar för ungdomsgården reserveras i Fritidssektorns budget.

110 unga per dag

I genomsnitt besöks ungdomsgården i Hansakvarteret av 110 unga per dag. Ungdomsgården har öppet bara under vardagar men önskemål om öppethållning också under veckoslut finns.

— Helgöppet står högt på ungdomarnas önskelista, bekräftar Petra Alamäki som leder ungdomsgårdens verksamhet.

Att alla företagare i Hansa inte är förtjusta i att det finns en ungdomsgård i huset är ingen hemlighet.

Rökande ungdomar som täpper till ingångarna till köpcentret, möbler som söndras, nedskräpning och en hög ljudvolym är exempel på sådant som stör kommersen och därmed irriterar företagarna.

Men många företag välkomnar också de unga eftersom de samtidigt är potentiella kunder.

Det verkar också finnas förståelse för att en populär ungdomsgård som den i Hansa, är ett viktigt led i att motverka utslagning.

— Ungdomsgården erbjuder en trygg plats för de unga att umgås på och samtidigt finns det vuxna på plats som har möjlighet att lyssna och vägleda, säger Alamäki och tillägger: Om man vill nå de unga måste man finnas där de finns.

Att ungdomarna skulle röra sig i Hansakvarteret också om det inte fanns någon ungdomsgård att samlas i, är också klart och det är delvis därför som köpcentret samarbetar med NMKY och Åbo stad genom att stå för ungdomsgårdens utrymmen.

Under de senaste fem åren har fritidslokaler i köpcenter blivit allt vanligare. I Åbo har köpcentret Skanssi nyligen fått en ungdomsgård då den ungdomsgård som tidigare fanns i Lausteen koulu flyttades till Skanssi för tre år.

– I takt med att allt mer av handeln sker på nätet och de fysiska affärerna krymper, förändras också köpcentrens karaktär och köpcentren blir i allt högre grad invånarnas gemensamma vardagsrum, säger Lauri Takkinen, som är säkerhetschef i Hansakvarteret.

Han umgås mycket med ungdomarna och har årens lopp kunnat följa med hur en del ”Hansaunga” förvandlats från stökiga tonåringar till ansvarsfulla praon i köpcentret.