I dag blir det glassväder!

Det blir glassväder i södra Finland på tisdagen. Mot slutet av veckan kan temperaturen stiga till närmare 30 grader.

Enligt Foreca sprider sig sommarvärmen från söder på tisdagen. Det kan bli värmebölja på sina håll och också i mellersta Finland når temperaturen upp till 20 grader.

Under onsdagen sprider sig värmen också upp mot Lappland och det är varmt och uppehåll i nästan hela landet. Värmen håller i sig under slutet av veckan och åskväder kan förekomma under eftermiddagarna i Österbotten och i Lappland.

Under veckoslutet spås det regn och åska i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan 26 och 30 grader, i Lappland mellan 20 och 26 grader.