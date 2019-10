I dag åker dubbeldäckarna sista turerna — staden utreder nu om försöket ska bli permanent

I tre veckor har tvåvåningsbussar åkt på linjerna 6 och 7 mellan Nådendal, Reså, Åbo, Lundo och S:t Karins. I dag, torsdag, är testets sista dag och sista dagen som passagerare kan skicka in respons om försöket till Föli, Åboregionens kollektivtrafikverk.

Kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte berättar att det redan har kommit in 1000 svar på enkäten, vilket visar att passagerarna är engagerade. Korte säger att dubbeldäckarna också har väckt glad förundran när de kört genom staden.

Hon är nyfiken på att nu få ta del av all den respons som kommit in. Under de närmaste veckorna kommer kollektivtrafikverket att gå igenom och analysera svaren. Korte ska också slå en signal till Stockholm för att höra om stadens erfarenheter av tvåvåningsbussar och intervjua chaufförer som kört tvåvåningsbussarna under försöket.

– Tre veckor är en ganska kort testperiod så det är bra att höra med andra städer som har längre erfarenhet av tvåvåningsbussar.

Tvåvåningsbussar eller ledbussar?

Försöket med dubbeldäckare på ett par linjer mellan Åbo och grannkommunerna handlar om att kapaciteten behöver ökas på dessa linjer. Det tar lite längre tid att kliva av en tvåvåningsbuss än en vanlig buss, så en sådan buss passar inte för sträckor med korta avstånd mellan busshållplatserna, utan på linjer där passagerarna åker i cirka 15-20 minuter.

Ett annat alternativ är att sätta in ledbussar på vissa linjer, men Korte förespråkar själv dubbeldäckare.

– Det behövs längre busshållplatser för ledbussar och de har ofta betydligt färre sittplatser än tvåvåningsbussar, säger Korte.

Hon tror att ett beslut i frågan kan tas i vinter. Korte betonar att planerna på att öka kapaciteten på vissa rutter med till exempel tvåvåningsbussar inte har någon koppling till diskussionen om att bygga spårväg.

– Det här handlar om att tillgodose behovet av ökad kapacitet på sådana rutter där det inte planeras någon spårväg, säger hon.